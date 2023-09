Coupe du monde de rugby 2023 : voici les primes que toucheront les Bleus en cas de sacre

En cas de sacre à la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre), les membres du XV de France devraient chacun toucher une prime de près de 200.000 euros, selon L’Equipe.

Des discussions rondement menées ont abouti à un accord. Lors du premier stage du XV de France pour la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre), début juillet, à Monaco, un groupe de représentants de joueurs (Antoine Dupont, Charles Ollivon, Gaël Fickou, Julien Marchand et Grégory Alldritt) et la Fédération française de rugby ont entamé des négociations sur le montant des primes en cas de sacre le 28 octobre prochain. Et un terrain d’entente a été trouvé début août. Chacun des 33 Tricolores retenus devrait ainsi toucher près de 200.000 euros, selon L’Equipe. Une somme revue à la baisse par rapport à ce que la précédente gouvernance avait promis aux joueurs en raison des comptes de la FFR.

aucun extra en cas d’élimination en quarts de finale ou en demi-finales

«Les primes n’avaient pas été budgétées. Serge Simon (ancien vice-président en charge de l’équipe de France) avait topé dans la main des joueurs, mais si les choses avaient perduré, on aurait explosé le budget de l’ordre de 3 millions d'euros. (…) On a dit aux joueurs que les comptes de la Fédé étaient affreux. Que ce qu’on pouvait faire, c’est leur donner l’équivalent de 100% des primes partenaires versées à la FFR si on est champion ou vice-champion. Si on donnait plus, on bouffait sur le rugby amateur. Ils ont été nickels. Et Fabien (Galthié) a été aidant», a expliqué le président Florian Grill dans un entretien accordé à L’Equipe.

Une prime de performance sera également versée aux joueurs en cas de défaite en finale. En revanche, ils ne percevront aucun extra en cas d’élimination en quarts de finale ou en demi-finales. Concernant le nombre de places pour leurs matchs, ils en recevront plus que ce qui était prévu initialement, passant de quatre invitations et quatre places payantes à six invitations et dix places payantes.

Pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, les choses sérieuses commencent, ce vendredi, avec un premier gros choc contre la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture au Stade de France avant d’affronter l’Uruguay (le 14 septembre à Lille), la Namibie (21 septembre à Marseille) et l’Italie (6 octobre à Lyon).