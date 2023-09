«Tout était prémédité» : Louis Van Gaal émet des doutes sur la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar

Sélectionneur des Pays-Bas à la Coupe du monde 2022, Louis Van Gaal a émis des doutes sur le sacre de l’Argentine, emmenée par Lionel Messi, au Qatar en décembre dernier.

Et si tout est prévu ? C’est en tout cas l’avis de Louis Van Gaal. Sélectionneur des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022, le technicien néerlandais a exprimé le fond de pensée et avancé que le sacre de l’équipe d’Argentine au Qatar était «prémédité».

«Regardez comment l’Argentine a marqué, comment nous avons marqué et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne sans être sanctionnés, je pense que tout était prémédité…», a confié, au micro de NOS, Louis Van Gaal, dont la sélection a été éliminée en quarts de finale par l’Albiceleste (2-2, 4 tab 3).

Relancé sur ses déclarations, il a maintenu ses propos. Et selon lui, cela avait pour but de permettre à Lionel Messi de soulever la Coupe du monde. «Je pense tout ce que je dis. Que Messi devait devenir champion du monde ? Je le pense, oui», a ajouté Louis Van Gaal, en marge d'un gala durant lequel il a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière.

Mais tout le monde ne partage pas le même avis. Gardien remplaçant de la sélection néerlandaise au Qatar, Mark Flekken s’est opposé aux allégations de son ancien sélectionneur. «Si c'est son opinion, alors il a le droit de la partager. Mais personnellement, je ne suis pas d’accord avec lui», a-t-il confié.

Mark Flekken to @NOS: "We talked about Van Gaal's comments regarding Messi this morning. If that's his opinion, then he is allowed to share it. But personally I don't agree with his opinion.” pic.twitter.com/aPP0IxyjIr

— All About Argentina (@AlbicelesteTalk) September 5, 2023