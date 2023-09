France-Danemark (4-1) : les débuts réussis de Thierry Henry à la tête des Bleuets

Pour le premier match de Thierry Henry à sa tête, l'équipe de France Espoirs s'est largement imposée face au Danemark (4-1), ce jeudi 7 septembre, en match amical.

Un match très attendu. A Nancy, les Bleuets ont vécu une rentrée très particulière. Si le public était nombreux, c’était aussi pour voir la première de Thierry Henry leur nouveau sélectionneur, qui a vu son nom être scandé. Et cela s’est très bien passé avec une victoire contre les Danois (4-1).

Les Bleuets, menés par le benjamin du groupe Warren Zaïre-Emery, désigné capitaine à tout juste 17 ans, ont souffert lors des premières minutes de la rencontre permettant au gardien Guillaume Restes de se mettre en évidence. Puis les ouailles de l’ancien buteur de l’équipe de France A ont ensuite pris les devants.

Quand les Danois veulent prendre une photo avec Thierry Henry après France-Danemark#lequipeFOOT #FRADAN pic.twitter.com/MyBVPmf1mM — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 7, 2023

Les Lyonnais, en difficulté en Ligue 1, Johan Lepenant (23e) et Rayan Cherki (38) ont permis aux Espoirs de rentrer au vestiaire avec deux buts d’avance. En seconde période, c’est le néo-Lensois (ex-Montpellier) Elye Wahi qui a marqué le troisième (75e) et le quatrième but (90e). Les Danois avaient réussi à réduire l’écart par Christian Rasmussen (84e).

A 46 ans, «Titi», souvent debout, a donc bien lancé son mandat avec cette victoire en amical. Désormais, place aux choses sérieuses et plus compliquées : un déplacement en Slovénie, lundi, pour le début de la campagne de qualification à l’Euro 2025.