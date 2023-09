Formule 1 : les images surprenantes d'un varan qui perturbe la séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour

La première séance des essais libres du Grand Prix de Singapour a été marquée par la présence de varans imposants sur le tracé du circuit de Marina Bay.

Des invités surprises sur le tracé de Marina Bay. Durant la première séance des essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, qui se sont déroulés ce vendredi 15 septembre, des varans ont pris position sur la piste, gênant temporairement les monoplaces.

Plusieurs pilotes ont été surpris par l’apparition de varans sur la piste du circuit urbain de Singapour, alors qu’ils roulaient à près de 200km/h, à l’image du Néerlandais Max Verstappen.

«Il y a à nouveau un lézard sur la piste ! Un plus petit cette fois-ci», a indiqué le double champion du monde à la radio de son écurie, Red Bull, alors qu’il venait de passer dans le virage 8 du circuit.

«Peut-être que Godzilla a eu un fils», a répondu son ingénieur Gianpiero Lambiase, qui a fait référence au varan, d’un mètre de long, croisé par le Néerlandais sur le même circuit en 2016.

A reminder of Max's first encounter with "Godzilla" #SingaporeGP @redbullracing pic.twitter.com/tXnGtfrNR1

— Formula 1 (@F1) September 15, 2023