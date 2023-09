PSG : Sergio Rico pourra-t-il reprendre sa carrière ?

Sorti de l'hôpital, où il est resté plus de trois semaines dans le coma, après son terrible accident de cheval survenu à la fin du mois de mai, le gardien du PSG Sergio Rico espère pouvoir reprendre sa carrière dans les prochains mois.

Sergio Rico pourra-t-il reprendre le fil de sa carrière ? Un mois après avoir quitté l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, où il est resté trois semaines dans le coma après son terrible accident de cheval, le gardien espagnol du PSG n'a pas perdu l'espoir de renfiler ses gants. Bien au contraire, alors qu'il doit passer de nouveaux tests, ce vendedi 22 septembre, il espère même revenir avant la fin de la saison à Paris.

«J'espère que j'aurais une bonne nouvelle. J'espère pouvoir recommencer à faire du sport juste après. Je veux revenir le plus vite possible avec l'équipe à Paris. Mon but ultime est de revenir cette année pour être avec l'équipe avant la fin de la saison», a-t-il confié à PSG.TV, venu à sa rencontre avec le président Nasser al-Khelaïfi.

«JE me sens mieux chaque jour»

D'autant que sa passion pour le football est toujours aussi intacte. «À mon réveil, la première pensée que j'ai eue a été pour le football. J'étais dans une chambre d'hôpital allongé sur un lit sans pouvoir bouger, avec des câbles autour de moi, une perfusion dans le bras, et j'ai directement demandé au médecin si je pourrais rejouer un jour», a-t-il ajouté.

S'il est toujours en convalescence, les signaux sont positifs pour espérer refouler les terrains. «Je vais très bien. Le processus de rétablissement se déroule plutôt bien. Je suis toujours suivi avec des médicaments et les médecins ont décidé que je pouvais rentrer chez moi. Je me sens mieux chaque jour, je me sens plus fort», a assuré Sergio Rico, qui a fêté ses 30 ans le 1er septembre dernier et dont le destin a basculé, le 28 mai dernier, dans le sud de l’Espagne.

Alors qu’il effectuait un pèlerinage à l’occasion de la Pentecôte, Sergio Rico a été victime d’un terrible accident de cheval et a été sérieusement touché à la tête et au cou après avoir reçu plusieurs coups de sabots. Hospitalisé dans un état grave à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, le portier espagnol a frôlé la mort. Il est resté pendant trois semaines dans le coma et a passé près de trois mois à l'hôpital avant d'être autorisé à sortir.

Pendant toute cette période, il a reçu énormément de messages de soutien de la part du club de la capitale émanant des dirigeants et de ses coéquipiers. «Ça m'a beaucoup touché, tout comme les gestes de mes coéquipiers, leurs célébrations de but, le fait de porter mon maillot. Je suis ému, c'est un honneur pour moi et je me sens chanceux de faire partie de cette famille», a-t-il déclaré. Une famille que Sergio Rico espère pouvoir retrouver le plus rapidement possible.