Saut à la perche : Armand Duplantis améliore encore son record du monde

Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son record du monde de saut à la perche, dimanche soir, à Eugene (Etats-Unis) en franchissant une barre à 6,23m.

Toujours plus haut. Armand Duplantis s’est à nouveau envolé haut dans les airs d’Eugene (Etats-Unis), dimanche soir, pour battre son record du monde de saut à la perche. Le Suédois a amélioré son précédent record d’un centimètre en franchissant une barre de 6,23m dès son premier essai.

Son 7e record du monde

Il s’agit déjà de son 7e record du monde depuis 2020 lorsqu’il avait effacé des tablettes le Français Renaud Lavillenie (6,17m contre 6,16m). Et le 2e dans l’Oregon, lui qui est né et a grandi en Louisiane.

«C’est déjà mon deuxième record dans le nouveau Hayward field, qui combine à la fois le côté historique et moderne, avec une piste super rapide et une belle énergie du public», s’est réjoui l’athlète suédois. Et s’il veut «d’abord savourer cette performance», il compte bien sauter encore plus haut. «Ma limite se situe encore plus haut, j’espère continuer à bien sauter et de plus en plus haut», a-t-il lâché.

Et ce sera peut-être l’été prochain lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris, où il tentera de décrocher un 2e titre olympique après l’or remporté à Tokyo (Japon) en 2021.