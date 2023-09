Formule 1 : Max Verstappen domine le Grand Prix du Japon, Red Bull s'adjuge le titre constructeurs

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix Formule 1 du Japon ce dimanche 24 septembre en dominant à nouveau la course de bout en bout. Il a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri pour offrir un nouveau titre constructeurs à son écurie.

13e victoire de la saison en 16 GP pour le pilote néerlandais. Parti en pole position ce dimanche lors du Grand Prix du Japon, Max Verstappen a conservé la tête au premier virage avant de creuser l’écart avec ses poursuivants tout au long de la course pour s’imposer facilement.

C'est parti pour le #JapaneseGP





Bon départ pour les McLaren mais Verstappen reste en tête #F1 pic.twitter.com/S7Cnh3sJpU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 24, 2023

Avec ce succès, le pilote néerlandais a offert à Red Bull un nouveau sacre au classement général des constructeurs.

Avec 623 points à 6 Grands Prix de la fin de la saison, Red Bull s'offre le titre Constructeurs 2023 #JapanseGP #F1 pic.twitter.com/MynlfaOofs — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 24, 2023

Cette victoire lui a aussi permis de pouvoir être sacré au classement général des pilotes dès le prochain GP au Qatar en cas d'obtention de quatre points sur la piste de Doha.

Les deux pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri ont complété le podium de ce GP. L’Australien a ainsi décroché le premier podium de sa carrière en Formule 1.

5 abandons dont celui de Sergio Perez

La course a été marquée par cinq abandons, dont celui du deuxième au classement général des pilotes cette saison, Sergio Perez, parti en cinquième position sur la grille de départ. Le pilote mexicain a accroché la monoplace de Kevin Magnussen, poussant ce dernier au tête-à-queue au 12e tour. La Red Bull a dû finalement abandonner.

"Ça va toucher !"





Ça n'a pas loupé : accrochage entre Pérez et Magnussen dans le 12ème tour #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/C62vInJ4Xo — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 24, 2023

Sergio Perez a laissé des points dans la bataille au classement général des pilotes, permettant à Lewis Hamilton (Mercedes) de grapiller des points (190 points au général pour Lewis Hamilton contre 223 points pour Sergio Perez).

Le prochain Grand Prix aura lieu le 8 octobre prochain à Doha (Qatar) et pourrait marquer un nouveau sacre de Max Verstappen au classement général des pilotes. En effet, il reste 180 points à distribuer lors des six derniers GP de la saison et le pilote néerlandais possède 177 points d’avance sur son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez.