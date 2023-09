Droits de la Ligue 1 : pourquoi Canal+ ne déposera pas d’offre

Canal+ a indiqué ce lundi 25 septembre qu’elle ne déposerait pas d'offre pour l’acquisition des droits de la Ligue 1 lors de l'appel d'offres du 17 octobre prochain, organisé pour la période 2024-2029. Voici pourquoi.

Diffuseur historique de la Ligue 1, Canal+ ne déposera pas d'offre pour les droits TV du championnat français sur la période 2024-2029. Une première dans l’histoire, dont le président du groupe Maxime Saada a expliqué la démarche dans un communiqué.

«Aujourd’hui encore, Canal+ reste le principal financeur de la Ligue 1, loin devant son autre diffuseur, Amazon. A ce titre, et pour rappel, Amazon bénéficie depuis trois ans de 80% des matchs de la Ligue 1 pour 250 millions d’euros par an, alors même que Canal+ s’acquitte de 332 millions d’euros pour 20% des matchs. Cette aberration mathématique se traduit par un préjudice incompressible pour notre groupe, déficitaire en France, et pour lequel nous avons demandé réparation à la LFP à de multiples reprises sans succès», a détaillé Maxime Saada.

Un conflit avec la LFP

Autre élément important expliquant ce retrait historique, un conflit qui perdure avec la Ligue de football professionnel. «(…) Nous avions tout de même pris le parti d’étudier l’opportunité d’une participation au nouvel appel d’offres lancé le 12 septembre dernier. Hélas, les conditions et l’absence totale de transparence de celui-ci ont achevé de nous convaincre que le seul objectif de la LFP était d’écarter Canal+ au profit d’Amazon, peut-on lire dans le communiqué. (…) En déclarant au journal L’Equipe le 6 juin dernier que Canal+ ne souhaitait pas participer à l’appel d’offres, sans même nous avoir consultés, en réitérant ces propos lors de la présentation de la procédure le 12 septembre dernier, et en affichant une sérénité surprenante concernant l’atteinte du milliard d’euros pour les droits de la Ligue 1 sans participation de Canal+, Vincent Labrune, le Président de la LFP, a achevé de nous convaincre qu’il était vain pour le groupe de participer à cet appel à candidatures.»

Pour rappel, les droits de diffusion télévisés en direct ont été mis à prix à 800 millions d'euros par saison par la Ligue de football professionnel le 12 septembre. Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour se positionner.

Désormais, Canal+ va se concentrer sur la Premier League, le championnat d’Angleterre de football, jusqu’en 2028, la Ligue des champions avec une diffusion en intégralité à venir sur les chaînes du groupe, la D1 Arkema, le championnat de France féminin, la Saudi League, le championnat saoudien de football, la Formule 1, le MotoGP ou encore le Top 14. Sans oublier le partenariat signé cet été avec DAZN.