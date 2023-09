Gymnastique : les excuses de la Fédération irlandaise après le comportement raciste d’une responsable

Après le partage d'une vidéo de 2022 sur les réseaux sociaux tout au long du week-end, la Fédération irlandaise de gymnastique a présenté ses excuses ce lundi 25 septembre. On y voit ce qui pourrait constituer un comportement raciste de la part d’une de ses officiels.

La Fédération irlandaise de gymnastique a présenté ses excuses lundi pour le comportement raciste présumé d'une de ses officiels, envers une jeune gymnaste noire mise de côté lors d'une remise de médailles en 2022.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023