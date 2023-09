Coupe du monde du Rugby 2023 : un joueur forfait après avoir été mordu par araignée

Johan Retief, joueur de l’équipe de rugby de Namibie, ne disputera plus de match de la Coupe du monde 2023 après avoir été mordu par une araignée.

Une blessure originale. Le troisième ligne de la Namibie, Johan Retief, a été mordu par une araignée à son hôtel, et ne pourra pas disputer le match face à l’Uruguay ce mercredi soir. Sa Coupe du monde de rugby est terminée.

Le joueur de 27 ans a été mordu à l’hôtel à Aix-les-Bains, en Savoie, et doit être soigné pour une infection. «C'est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir. Johan est très malchanceux, et nous sommes déçus car c'est un joueur qui compte beaucoup pour nous puisqu'il peut jouer numéro 4 et en troisième ligne», a commenté Chrisander Botha, assistant du sélectionneur Allister Coetzee.

Une mauvaise nouvelle pour la Namibie qui a déjà perdu Johan Deysel, suspendu cinq semaines pour son plaquage dangereux sur Antoine Dupont lors de la défaite contre la France (96-0), et Le Roux Malan, victime d’une fracture de la cheville face à la Nouvelle-Zélande.

Après le forfait d’un Ecossais pour une chute dans l’escalier de l’hôtel, c’est donc une autre blessure insolite enregistrée dans ce Mondial.