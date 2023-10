France-Afrique du sud, quart de finale de la Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre le XV de France et l'Afrique du Sud se déroule, ce dimanche 15 octobre (21h), au Stade de France.

Gros choc pour les Bleus. Opposés aux redoutables Springboks, champions du monde en titre, les hommes de Fabien Galthié vont tenter, au stade de France (dimanche 21h) de décrocher une place pour le dernier carré de leur Mondial.

Avec quatre victoires en autant de rencontre - dont une inaugurale contre la Nouvelle-Zélande - les Tricolores sont en confiance et sont même montés en puissance, comme on a pu l’apercevoir lors de leur dernier match contre l’Italie. En face, les Sud-Africains ont battu l'Écosse, la Roumanie et les Tonga mais se sont inclinés face à l'Irlande. De quoi prendre un petit avantage mental pour les Bleus ?

D’autant que le XV de France a enregistré une bonne nouvelle ce lundi avec le retour à l’entraînement collectif de leur capitaine, Antoine Dupont. De quoi donner un peu plus de confiance dans les rangs tricolores.

Programme TV

France-Afrique du sud



Quart de finale



Coupe du monde de rugby 2023



Dimanche 15 octobre



A suivre en direct à partir de 21h sur TF1.