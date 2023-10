Coupes d’Europe : l’OM, Rennes et Lille vainqueurs, Toulouse s'incline lourdement à Liverpool… ce qu’il faut retenir des matchs des clubs français

Ce jeudi soir, quatre clubs tricolores sont en lice dans les Coupes d'Europe de fooball, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Retrouvez les résultats complets.

Ligue Europa

OM-AEK Athènes : 3-1

Enfin ! Après deux matchs nuls contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), l’OM tient enfin son premier succès en Ligue Europa. Les Marseillais se sont imposés contre l’AEK Athènes (3-1), ce jeudi soir, lors de la 3e journée de la compétition. Les hommes de Gennaro Gattuso, qui restaient sur une défaite à Nice samedi en Ligue 1, se sont un peu rassurés contre les Grecs. Le tout dans une ambiance festive au Vélodrome où l'amitié unique entre les supporters des deux clubs a été célébrée avec un exceptionnel tifo déployé par le Virage Sud, puis par une atmosphère superbe tout au long du match.

Crédit : Icon Sport

Vitinha a d’abord ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu (27e) en reprenant un centre de Jonathan Clauss. Mais en seconde période, les Phocéens sont retombés rapidement dans leurs travers en concédant l’égalisation par Pineda (53e). De quoi de nouveau connaître la même fin de match que ces derniers temps ? Non, finalement la chance allait changer de sens quand avant l’heure de jeu. Stankovic le portier de l’AEK se rendait coupable d’une faute sur Vitinha dans la surface. Carton rouge et penalty pour l’OM, que se chargeait de transformer Amine Harit (60e). Neuf minutes plus tard, c’est Nordin Amrabat qui offrait un nouveau penalty aux Olympiens, que transformait Jordan Veretout (69e). En attendant l’autre rencontre du groupe B (Brighton-Ajax), Marseille, qui reçoit dimanche Lyon, prend les commandes de la poule.

Liverpool-Toulouse : 5-1

La marche était beaucoup trop haute. Toulouse n'a eu de l'espoir que pendant 30 minutes sur la pelouse de Liverpool. Lourdement battu 5-1 par les Reds, le TFC n'a pas tenu face à la force de frappe des Anglais. Alors qu'ils avaient rapidement égalisé par Dallinga (15e) après l'ouverture du score de Jota (9e), les Toulousains ont complètement sombré par la suite à Anfield Road. Endo (30e), Nunez (34e), Gravenberch (65e) et Salah (90e+3) ont inscrit les quatre autres buts des Reds.

Toulouse, qui recevra Liverpool dans quinze jours au Stadium, est troisième du groupe E derrière les Reds et l’Union Saint-Gilloise.

Panathinaïkos-Rennes : 1-2

Une victoire précieuse. Le Stade Rennais est allé s’imposer sur la pelouse du Panathinaïkos (1-2) lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les Bretons ont marqué rapidement dans les deux périodes. En première, par Gouiri (7e) et en seconde par Kalimuendo (49e). S’ils se sont fait peur après la réduction du score de Ioannidis sur penalty (61e), les hommes de Bruno Genesio repartent de Grèce avec les trois points et prennent les commandes du groupe devant les Grecs, avant les retrouver au match retour dans quinze jours en Bretagne.

Ligue Europa Conférence

Lille-Bratislava : 2-1

Mené au score, le Losc a renversé le Slovan Bratislava (2-1) ce jeudi en Ligue Europa Conférence. Les Slovaques avaient pourtant ouvert le score par Cavric (23e), mais les Lillois ont repris l'avantage grâce à Yazici (68e) et Cabella (82e). Grâce à cette victoire, Lille passe devant son adversaire du soir et prend la tête du groupe A (sept points), devant le club slovaque (six). Vient ensuite le KÍ Klaksvik, avec quatre points, qui a largement battu 3 à 0 l'Olimpija Ljubljana, bon dernier de la poule avec aucun point. Après trois journées de C4, le Losc est en bonne position pour continuer son aventure dans la compétition européenne.