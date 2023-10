Ligue des champions : des banderoles politiques déployées par les supporters du PSG

Lors de la réception de l’AC Milan, mercredi soir, en Ligue des champions, les supporters du PSG du virage Auteuil ont déployé plusieurs banderoles politiques, notamment sur la situation en Israël et à Gaza.

La situation géopolitique s’est invitée dans les tribunes du Parc des Princes. A l’occasion de la réception de l’AC Milan, mercredi soir, en Ligue des champions, les Ultras du PSG ont déployé plusieurs banderoles politiques dans le virage Auteuil. Et elles concernaient principalement les évènements en Israël et à Gaza. En fin de première période, un drapeau palestinien et un autre français ont été brandis.

Des sanctions de l'UEFA ?

«Paris contre toute forme de terrorisme», pouvait-on lire sur l’une d’elles. «Moyen Orient : que toutes les victimes innocentes reposent en paix, un crime de guerre à Gaza, que fait la communauté internationale ?», était-il écrit sur une autre. Une troisième banderole était un hommage direct à Dominique Bernard, professeur assassiné lors d’une attaque au couteau à Arras, le 13 octobre dernier : «Touche pas à mon Education nationale, RIP M. Dominique Bernard».

Ces banderoles ne sont restées que quelques instants avant l’intervention des membres de la sécurité pour les retirer. Mais le PSG s’expose à des sanctions car l’UEFA interdit toute sorte de messages politiques dans les compétitions qu’elle organise.