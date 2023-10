Affaire Paul Pogba : le footballeur assure aux suspects qu'ils gardent «une place dans son coeur»

Le footballeur Paul Pogba a assuré que ses proches, soupçonnés d'être impliqués dans sa séquestration en mars 2022, auraient «toujours une place dans son coeur», au cours d'une confrontation au tribunal de Paris, le 15 septembre dernier.

Une amitié à toute épreuve ? Lors d’une confrontation survenue le 15 septembre dernier, l'international français Paul Pogba a assuré à ses proches, soupçonnés d'avoir joué un rôle dans sa séquestration en mars 2022, qu'ils auraient «toujours une place dans son cœur».

«J'avais énormément d'estime pour toutes les personnes qui sont ici, c'était comme ma famille», a déclaré le footballeur devant les deux juges d'instruction au tribunal de Paris. «La vérité sortira. (...) Malgré tout ce qui s'est passé, ils auront toujours une place dans mon cœur», a également insisté le champion du monde, d'après des éléments judiciaires.

Ces propos de l’international français font écho avec ceux tenus par les suspects dans l’affaire de séquestration du joueur : Boubacar C. avait «mal au cœur» à l'idée que Paul Pogba puisse «penser qu'il a voulu lui faire du mal», Machikour K. était «blessé au plus profond», tandis que Mamadou M. avait affirmé avoir toujours «voulu le protéger».

Plus de 13 millions d'euros réclamés

Depuis plus d’un an, deux magistrates enquêtent sur l'incroyable séquestration de Paul Pogba, survenue le 19 mars 2022, en banlieue parisienne, lors de laquelle deux braqueurs non identifiés lui ont réclamé 13 millions d'euros.

Cinq de ses proches sont mis en examen pour extorsion commise avec arme et séquestration en bande organisée. Ces hommes, âgés de 29 à 38 ans, sont également poursuivis pour association de malfaiteurs criminelle. Tous nient cependant les faits et se présentent comme des «victimes» des braqueurs et affirment avoir été agressés car l’international français refusait de payer la somme de 13 millions d’euros.

Lors de son audition, Paul Pogba est notamment revenu sur le lien entre Roushdane K., un «grand frère» de son quartier et les deux braqueurs armés, évoquant des «signes de connivence». Selon Adama C., ami d’enfance du joueur de la Juventus Turin, Roushdane K. aurait assuré aux braqueurs que Paul Pogba paierait les 13 millions d’euros «pour ne pas que (la situation) dégénère».

«Paul est très mal conseillé car ce n'est pas la première fois qu'on essaie de le retourner contre nous», a-t-il également déclaré.