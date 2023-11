PSV-Lens (1-0) : la mauvaise opération des Lensois en Ligue des champions

Le Racing Club de Lens s’est incliné sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-0), ce mercredi soir lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Une mauvaise opération pour les Sang et Or désormais troisièmes de leur groupe.

Un coup d’arrêt. Après trois matchs sans défaite (1 victoire, 2 nuls) dans cette Ligue des champions, Lens est tombé face au PSV Eindhoven sous la pluie néerlandaise (1-0), enregistrant sa toute première défaite dans la compétition cette saison.

Menés dès la 12e minute après une tête sous la barre de Luuk De Jong, les Sang et Or pointent désormais à la troisième place du groupe B avec cinq points, derrière le leader Arsenal (9 points), vainqueur mercredi du Séville FC (2-0), et le PSV (5 points également mais avec une meilleure différence particulière).

Les Lensois, qui ont trouvé le poteau par Guilavogui en fin de partie, n'ont pas fait le poids au Stade Philips, dépassés par la technique et la pression constante du PSV qui domine largement son championnat.

«On savait qu’on avait une poule difficile et qu’on allait se battre jusqu’au bout, a confié Florian Sotoca au micro de Canal+. On est fiers d’avoir cinq points, on aurait aimé en avoir un peu plus ce soir. C’est le jeu, on est tombé sur une belle équipe. On a des regrets. Je trouve qu’on aurait pu ramener au moins le point du match nul avec ce poteau à la fin (89e), le petit cafouillage et le corner avec Kev (Danso) qui met la tête et c’est sauvé sur la ligne (90e+1). Ça se joue à des petits détails, on le savait.»

Il faudra désormais se reprendre contre la meilleure équipe du groupe, Arsenal, à Londres, le 29 novembre prochain, pour espérer de voir les huitièmes de finale.