«C'est dommage que nous n'ayons pas pu jouer ensemble» : Le bel hommage de Zinédine Zidane à Lionel Messi

Zinédine Zidane et Lionel Messi ont partagé leur admiration commune lors d’un entretien organisé par Adidas et partagé sur les réseaux sociaux ce jeudi.

Deux légendes face à face. Réunis par l'équipementier Adidas, Zinédine Zidane et Lionel Messi ont pu échanger pour parler de football ainsi que de ce qu’ils apprécient chez l’un et l’autre.

«Zizou» a d'abord commencé en confiant une petite déception. «C'est dommage que nous n'ayons pas pu jouer ensemble... C'est le moment pour moi de te passer le ballon», a confié, amusé, le Français. «Je t'admire beaucoup», lui a répondu l'Argentin, qui vient de remporter son huitième Ballon d’Or.

Messi regrette quelque chose au PSG

Les deux hommes se sont rapidement croisés. Zidane, galactique du Real Madrid a pris sa retraite en 2006 alors que Messi a fait ses débuts avec le Barça en octobre 2004. «On n'a pas eu la chance de jouer ensemble, mais on s'est un peu affrontés, a indiqué «La Pulga». Et puis, on s'est affrontés quand tu étais entraîneur et moi joueur. Mais j'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire.»

Et s’ils n’ont pas joué ensemble ni porté le maillot du même club espagnol, les deux légendes s’admirent mutuellement. «C'est magique dans le sens où, avant de recevoir le ballon, il savait déjà ce qu'il fallait faire, a expliqué l’ancien entraîneur du Real. En t'observant sur le terrain, je savais presque ce que tu allais faire. C'est comme une connexion. Mais quand je le vois faire ce qu'il fait, je me dis 'c'est ça!' C'est ce que les gens veulent voir dans le football. Ils sont peu nombreux. Il y en a quelques-uns, mais pas comme lui. Quelques-uns, très peu. Juste un. (…) J'ai vu des choses avant les autres joueurs, j'avais une seconde d'avance. Mais toi tu avais trois secondes d'avance sur les autres.»

L’ancien joueur du PSG, désormais à l’Inter Miami (club de David Beckham), a lui souligné que Zinédine Zidane était «l'un des plus grands joueurs de l'histoire». «Je ne dis pas ça parce qu'il est là, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, a-t-il assuré. Je l'ai toujours admiré et beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup suivi à Madrid et il m'a fait beaucoup souffrir parce que j'étais de Barcelone. Je me souviens de ces moments à Madrid, les «Galactiques», de la Ligue des Champions gagnée, vous aviez une excellente équipe. Cette équipe jouait très bien. Mais oui, il a toujours été un joueur différent, élégant, avec de l'art et de la magie. Il avait tout. C'était difficile pour moi car j'étais fan de Barcelone mais les grands joueurs vont au-delà du maillot de leur club ou de leur pays. Il était différent.»

Lors de cet entretien, Lionel Messi s’est confié sur son passage au PSG. Et plus précisément sur le numéro 10 qu’il a dû abandonner à son arrivée à Paris. «Le 10 reste un maillot spécial. Quand vous l’évoquez, Maradona vous vient immédiatement à l’esprit. J'étais très habitué à porter le 10 à Barcelone, en équipe nationale, mais quand je suis arrivé à Paris, ce n'était plus le cas», a-t-il confié. Pour rappel, c’était Neymar, son grand ami qui le portait. L’Argentin avait alors pris le 30, son tout premier numéro avec le FC Barcelone.