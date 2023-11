Neymar : la nouvelle coupe de cheveux surprenante du Brésilien

Actuellement éloigné des terrains après une opération au genou, Neymar s’est offert une nouvelle coupe de cheveux, comme il l’a posté ce dimanche sur ses réseaux sociaux.

Et un nouveau look de plus. Opéré après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, Neymar profite de son temps libre et s’occupe comme il peut. Il a ainsi décidé d’opter pour une nouvelle coupe de cheveux très étonnante.

Instagram Neymar

Et le Brésilien a décidé de tout rasé. Le désormais joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite, club qu’il rejoint cet été en provenance du PSG, «Ney» a posté sur Instagram son nouveau look.

Adepte des changements de coupes de cheveux, le joueur de 31 ans, qui porte également la moustache et une petite barbe de 2-3 jours, a donc surpris tout son monde.

Pour beaucoup, sur les réseaux sociaux, cette «boule à zéro» serait pour s’offrir une greffe de cheveux.

L'indisponibilité de l'attaquant n'a pas été précisée mais de longs mois de rééducation devraient être nécessaires pour rejouer après sa terrible blessure. Et il aura peut-être changé de look au moment de reprendre le chemin des terrains.