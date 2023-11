«Une saison importante pour moi» : Julian Alaphilippe fixe ses objectifs pour 2024

Après une saison mitigée, avec seulement deux victoires, le double champion du monde français Julian Alaphilippe est déjà tourné vers 2024, et a fixé ses objectifs pour le début d’année.

2024, c’est déjà demain pour Julian Alaphilippe. Au sortir d’une saison mitigée, avec deux victoires (l’Ardèche Classic et une étape du Dauphiné), le cycliste français est tourné vers l’année prochaine. «Une saison importante pour moi», comme il l’a confié lors d’un live Instagram organisé par l’un des sponsors de son équipe Soudal-Quick Step. Et il a affiché ses ambitions avec «le Tour des Flandres comme premier objectif de la saison».

Avant le «Ronde» (le Tour), programmé le 31 mars, le double champion du monde tricolore (2020, 2021) s’alignera sur «les Strade Bianche et Milan-San Remo». Deux courses qu’il avait remportées en 2019. Mais il s’était montré moins à son avantage l’année dernière avec une 43e place sur les Strade Bianche et une 43e place sur Milan-San Remo.

«Pour le reste, nous en discuterons avec la direction mais j’ai pour but de me maintenir à un haut niveau toute l’année», a ajouté Julian Alaphilippe, qui va entrer dans la dernière année de son contrat avec l’équipe belge. Cela concerne notamment sa course de reprise, mais aussi sa présence sur le Tour de France, qui s’élancera de Florence (Italie), le 29 juin prochain.