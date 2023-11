Boxe : la date du combat historique entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk dévoilée

Le combat de boxe entre le Britannique Tyson Fury et l'Ukrainien Oleksandr Usyk pour le titre de champion du monde unifié des poids lourds aura lieu le 17 février 2024, à Riyad en Arabie Saoudite, a confirmé le promoteur Queensberry, ce jeudi 16 novembre.

«Le plus grand événement du siècle en boxe» aura lieu en 2024. Alors qu’un accord avait été trouvé le 29 septembre, le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk a enfin une date confirmée par le promoteur Queensberry : le 17 février 2024.

INTO THE FIRE.



#FuryUsyk | FEB 17 | Riyadh, Saudi Arabi pic.twitter.com/0e83ycGiYi — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Cette confirmation tant attendue par les amateurs du noble Art s'est déroulée au cours d'une conférence de presse bouillante, avec un Tyson Fury déjà hostile verbalement à l'encontre de l'Ukrainien et un face-à-face physique entre les deux hommes.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk during face off #RingofFire | 17.02.24 | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/lSQlyHBO9l — Queensberry Promotions (@Queensberry) November 16, 2023

Initialement prévu pour le 23 décembre 2023, le combat entre les deux détenteurs des ceintures existantes avait finalement été reporté après le succès à l’arrache de Tyson Fury face au monstre du MMA, le Camerounais Francis Ngannou. Un succès qui avait laissé des traces chez le Britannique, puisqu’il s’en était sorti avec un œil au beurre noire et une coupure au front.

Un combat pour la gloire éternelle

À Riyad, en Arabie Saoudite, c’est l’histoire de la boxe qui va s’écrire avec un combat pour la légende : le vainqueur de cet affrontement restera invaincu chez les professionnels. Mais surtout, il deviendra le premier champion du monde unifié dans la catégorie des poids louds depuis 24 ans. Tyson Fury, champion WBC, ou Oleksandr Usyk, champion WBA, IBF et WBO chez les lourds, succèdera donc au Britannique Lennox Lewis, dernier champion unifié dans la catégorie de boxe.

Âgés de 35 et 36 ans, le Britannique Tyson Fury et l’Ukrainien Oleksandr Usyk sont tous les deux invaincus chez les professionnels avec des bilans respectifs de 34 victoires et un match nul pour le «Gypsy King», et 21 victoires en autant de combats pour le champion olympique des Jeux de Londres, en 2012.