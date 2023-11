Sports automobiles : le nouveau «challenge» de Mick Schumacher avec Alpine

Mick Schumacher, fils de Michael et ancien pilote Formule 1 chez Haas, a trouvé un nouveau challenge en devenant pilote chez Alpine pour le Championnat du monde d'endurance auto de WEC à partir de la saison prochaine, a indiqué le constructeur français ce mercredi.

Un tout nouveau défi. Un an après avoir perdu sa place en Formule 1, l'ancien pilote Haas âgé de 24 ans fera ses débuts en endurance au volant de l'une des deux Alpine engagées en Hypercar la saison prochaine, a annoncé mercredi le constructeur français.

Our 2024 Hypercar Team





Charles, Nico, and Matthieu, who have worn the blue for multiple seasons take up their spots in the team, as we welcome Paul-Loup, Ferdinand and Mick to our WEC assault.#AlpineEnduranceTeam #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/xTIwum3f4q

— Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) November 22, 2023