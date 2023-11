Formule 2 : Koh Lanta, précocité, F1… tout savoir sur Théo Pourchaire, sacré champion du monde 2023

Le Français Théo Pourchaire a été sacré champion du monde de Formule 2, ce dimanche lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Voici ce qu’il faut savoir de ce jeune talent tricolore.

En devenant champion du monde de Formule 2 ce dimanche 26 novembre, Théo Pourchaire a intégré la prestigieuse liste des vainqueurs de l’anti-chambre de la Formule 1. Une performance exceptionnelle. Il faut dire que le natif de Grasse rejoint notamment les Charles Leclerc, George Russell, Oscra Piastri ou encore Pierre Gasly et Romain Grosjean du côté des Français (à l'époque du GP2). Et à 20 ans, rien de plus logique pour ce talent des sports automobiles.

IL L'A FAIT !!





THÉO POURCHAIRE EST CHAMPION DU MONDE DE F2 2023





L'émotion du pilote Français à la radio #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cDs5PED5jt — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 26, 2023

Dès sept ans, Pourchaire s’est construit un palmarès en or en karting. A 14 ans, il a fait ses débuts en monoplace et a poursuivi : vainqueur du Championnat de France junior de F4 (2018) puis du Championnat d’Allemagne de F4, plus réputé (2019). Puis, il était devenu le plus jeune vainqueur en F3 à l’âge de 16 ans en 2020, battant le record de Mitch Evans pour quatre jours. Lancé en Formule 2 à seulement 17 ans en 2021, Pourchaire est devenu le plus jeune poleman et le plus jeune vainqueur de l’histoire en F2 lors de ses premiers pas.

"C'est énorme d'avoir un titre de F2 en France."





Carton plein pour l'écurie ART Grand Prix :



Pourchaire champion F2



Martins champion rookie



Titre constructeur pour l'équipe #AbuDhabiGP #F2 pic.twitter.com/e9iKjID0rE — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 26, 2023

Et à 20 ans, pour sa troisième saison en Formule 2, le pilote de l’équipe française ART Grand Prix - créée par Frédéric Vasseur actuel directeur sportif de Ferrari - a terminé à la 5e place du Grand Prix d’Abou Dhabi pour s’offrir ce sacre incroyable. Suffisant pour résister à son seul rival, le Danois Vesti, 3e ce dimanche. L’an passé, le frère de Pauline, championne de France féminine de karting en 2013 et qui a participé à la 23e saison de Koh-Lanta en 2022, avait manqué de quelques points le titre contre Oscar Piastri, désormais en Formule 1.

De quoi voir Théo Pourchaire en F1 ? Dans l’immédiat, non. A priori, le protégé de la Sauber Academy a fait quelques tests en F1 lors des essais libres (Alfa Romeo), il devrait rejoindre la Super Formula au Japon la saison prochaine et restera tout de même pilote réserve. Dans l’attente d’avoir une monoplace pour lui dans la catégorie reine peut-être en 2025.