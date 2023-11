Premier League : le splendide retourné acrobatique inscrit par un joueur de Manchester United (vidéo)

Lors du déplacement de Manchester United, ce dimanche, sur la pelouse d’Everton pour la 13e journée de Premier League, Alejandro Garnacho a ouvert le score d’un magnifique retourné acrobatique en pleine lucarne.

L’un des buts de l’année. Et il ne fallait pas arriver en retard, ce dimanche, au Goodison Park d’Everton pour assister à la splendide réalisation d’Alejandro Garnacho. A la 3e minute de jeu, l’attaquant de Manchester United s’est élevé dans les airs sur un centre de Diogo Dalot et a ouvert le score pour les Red Devils d’un magnifique retourné acrobatique en pleine lucarne.

LE CISEAU EXCEPTIONNEL DE GARNACHO





Le but de l'année en Premier League ❓#EVEMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/XrkPgaX89a — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2023

Un but exceptionnel que le jeune prodige argentin (19 ans) a fêté avec la célébration de son idole et ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, avant d’être félicité par ses coéquipiers. Et ce but n’est pas sans rappeler celui marqué par Wayne Rooney, déjà avec Manchester United.

En février 2011, l’attaquant anglais avait offert la victoire à son club lors d’un derby face au rival Manchester City avec un but similaire sur la pelouse d’Old Trafford. Un but qui avait fait le tour de monde. Celui d’Alejandro Garnacho devrait connaître le même destin.