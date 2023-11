Sénégal : comment le marathon de Dakar est devenu incontournable

Il y a quelques jours s’est tenue la 4e édition du Marathon Eiffage de Dakar. Et cette année, plus de 15.000 coureurs étaient présents dans les rues de la capitale sénégalaise. De quoi confirmer sa place d’événement majeur de running sur la scène internationale.

New York, Paris, Berlin ou encore Londres et Amsterdam. Les marathons de prestige sont nombreux sur la planète et prisés par le monde entier. Difficile pour les autres villes du globe de se frayer un chemin ? Pas tout à fait. Depuis 2016, Dakar possède également son événement. Et il commence doucement mais sûrement à faire du bruit.

C’était une véritable fête et un triomphe ce dimanche 19 novembre. Plus de 15.000 coureurs s’étaient rassemblés pour participer à l’une des quatre courses organisées durant le week-end. Et encore, c’est un total de près de 20.000 visiteurs qui se sont retrouvés sur le village de l’événement pour deux jours de festivités dans les rues dakaroises avec au programme, un marathon (masculin, féminin et handisport), un semi-marathon, un 10km et une randonnée.

Près de 72 nationalités présentes

«Dakar s’est définitivement positionné comme un grand rendez-vous du marathon africain et même mondial. C’est un marathon qui est né en 2017 et aujourd’hui, on voit qu’il y a des bases solides, a confié Ladji Doucouré double champion du monde et parrain de l’événement. C’est tout à l’honneur des organisateurs du groupe Eiffage qui en sont les initiateurs, c'est tout à l'honneur du sport sénégalais et surtout à l'honneur de sportifs et de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et bien entendu du Comité olympique.»

Et même si les conditions climatiques ont été difficiles dues à la forte chaleur et à l’humidité (30 °C dès 7h du matin), ils ont été nombreux à se présenter sur un parcours technique de 42,195km avec plus de 50m de dénivelés. Près de 72 nationalités étaient d’ailleurs présentes dans ce qui est le plus grand événement sportif d’Afrique de l’Ouest en nombre de participants et qui a été remporté par le Kényan Geoffrey Kipiego chez les hommes (2:25:13) la Kényane Serser Alice Cherotich Milgo (02:43:57) chez les femmes.

Le vainqueur du 42 km



KIPIEGO Geoffrey, Time : 02:25:13



Félicitations champions !#CourezDakar2023 pic.twitter.com/XttAF53dbJ — Marathon Eiffage Dakar (@marathoneiffage) November 19, 2023

Et si désormais, les organisateurs espèrent grandir encore un peu plus à chaque édition, l’objectif initial était simple au final. «On était parti pour faire une autoroute en concession, on avait fait un premier tronçon. Et il restait quelques kilomètres. Et quand on ajoutait les 2 qu’il manquait, on arrivait à 42. Le départ de l'autoroute jusqu'à l'aéroport (Autoroute de l'Avenir), c'est 42 kilomètres, c'est la longueur de marathon donc tout bêtement, je me suis dit qu’on allait faire un marathon, se souvient Gérard Sénac, ancien directeur d’Eiffage Sénégal aujourd’hui président honoraire. Aujourd’hui, on voit que c’est désormais ancré. On voit une émulation autour de l’événement que ce soit les participants mais aussi de la part des médias. On se tourne de plus en plus vers un marathon compétitif. De plus en plus de monde voudra participer. Oui les conditions sont compliquées et on ne peut pas performer et battre le record du monde, enfin pour le moment. Mais c’est de bon augure pour la suite.»

Du loisir, un parcours sublime, des organisateurs et un comité olympique impliqués et surtout un public (jeune et moins jeune) très réceptif… Le cocktail parfait pour réussir à s’imposer dans la cour des grands dans les années à venir.