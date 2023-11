Football : sans club depuis 2022, voici la nouvelle passion d’Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa, sans club depuis 2022, s’est lancé dans une tout nouvelle discipline sportive depuis plusieurs mois, le padel.

Que devient Hatem Ben Arfa ? Sans club depuis son départ de Lille en 2022, l’ancien international français (36 ans) s’est lancé dans une nouvelle passion, le padel, comme l’indique ce mardi Le Parisien.

L’ancien joueur du PSG, de Lyon, de l’OM ou encore de Nice, qui n’a officiellement pas pris sa retraite du football, est licencié au 4Padel Montreuil, en Seine-Saint-Denis et pointe à la 1.342e place du classement français (sur près de 42.300 joueurs).

Plus de 70 tournois en un an

Selon le quotidien, celui qui a quitté Lille en juin 2022 a adopté ce sport il y a 18 mois et a participé à plus de 70 tournois en un an.

Sur les courts de padel, «HBA», qui fait souvent la paire avec des anonymes mais aussi avec le fils de Luis Fernandez ou le frère du tennisman Gaël Monfils, a déjà croisé Christophe Jallet, son ancien coéquipier au PSG, ou l’animateur Cyril Hanouna.

«Hatem ne fait plus que ça. Il joue tous les jours ou presque», confie au Parisien Roland Mermillod, juge-arbitre qui a côtoyé Ben Arfa lors de certaines de ses compétitions. Selon plusieurs suiveurs, Ben Arfa aurait un joli bras gauche qui lui permettrait de faire des ravages dans le padel.