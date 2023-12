Euro 2024 : comment s’appelle la mascotte de la compétition ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024, effectué ce samedi à Hambourg, a été l’occasion d'apercevoir la mascotte de la compétition, organisée en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Elle a fait son apparition pendant la cérémonie. La mascotte de l’Euro 2024 était présente, ce samedi, pour le tirage au sort de la phase de groupes de la compétition, effectué à Hambourg. Elle a apporté la boule contenant le nom de l’Allemagne, pays organisateur de ce championnat d’Europe (14 juin-14 juillet). Il s’agit d’un ours, prénommé Albärt. Il succède à Skillzy, mascotte du dernier Euro.

L’animal est «un hommage à l’image inusable du fidèle ours en peluche allemand», qui a été popularisé outre-Rhin au début du XXe siècle. Après un vote auprès des internautes de l’UEFA et des écoliers de l’Europe, participant au programme de football scolaire de l’instance européenne, Albärt avait été plébiscité avec 32 % des suffrages devant Bärnardo (29 %), Bärnheart (22 %) et Herzi von Bär (17 %).

La mascotte avait été présentée aux fans allemands à l'Arena AufSchalke, le 20 juin dernier, lors d’un match amical contre la Colombie après une première apparition surprise quelques heures plus tôt dans une école primaire de Gelsenkirchen. Elle a ensuite entamé un voyage dans les écoles à travers l’Europe, mettant les élèves au défi d’utiliser leur propre activité physique pour animer la mascotte et la faire bouger à son tour.