Pistolet de massage : douleurs, tensions dorsales... Voici les bienfaits de cet appareil de plus en plus utilisé par les sportifs

Accessoire devenu très apprécié, le pistolet de massage accompagne désormais le quotidien des sportifs. Et les bienfaits sont multiples.

Bien s’alimenter, bien s’habiller mais aussi bien récupérer. Les sportifs tentent par tous les moyens d’être le mieux équipé pour leur pratique de tous les jours. Et la récupération est un moment très important. A tel point qu’aujourd’hui, la plupart ne jurent que par l’utilisation des pistolets de massage.

Qu’est-ce qu’un pistolet de massage ?

Le pistolet de massage est conçu pour émettre des impulsions, entrantes et sortantes, qui percutent les tissus et stimulent les muscles.

Comment s’utilise-t-il ?

Lorsque vous achetez un pistolet de massage, il est fourni avec plusieurs embouts. Un pistolet possède des embouts boule (utilisation pour tous les muscles), fourche (pour le dos), sphère (traiter les muscles profonds) et une plaque plate (pour les fesses et les cuisses).

Moins de tension musculaire et meilleure circulation

Avec leur technologie, les pistolets de massage à percussion permettent de réduire la tension musculaire mais aussi d’améliorer la circulation sanguine. Autres bienfaits importants, la stimulation du système lymphatique et la libération d'acide lactique.

Moins de douleurs et tensions dorsales

Grâce à leurs percussions (des coups rapides et répétés sur le corps), ces pistolets doivent diminuer les douleurs musculaires et réduire l'inflammation. Le tout permettant donc d’avoir moins de douleurs et de tensions dorsales.

Qui peut utiliser les pistolets de massage ?

Les sportifs peuvent l’utiliser sans faire appel à un professionnel. Mais une personne qui est touchée par des tensions chroniques, douleurs musculaires ou à autres, peut utiliser ce pistolet.

Combien coûte un pistolet de massage ?

En moyenne, un pistolet de massage coûte 79 euros. C’est le prix du Lola par exemple.