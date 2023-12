Prix d'Amérique 2024 : quel est le record du parcours ?

Le prochain lauréat du Prix d'Amérique, qui sera disputé le dimanche 28 janvier 2024, pourrait bien être Idao de Tillard qui est aussi le plus plus rapide sur le parcours de la course reine, les 2.700 m de la grande piste de l'hippodrome de Vincennes.

Idao de Tillard, cheval le plus rapide de Vincennes. Le 2 septembre 2023, lors du Prix Jockey-Critérium 5 Ans Q2, le crack de Thierry Duvaldestin avait frappé un grand coup et laissé son empreinte dans l'histoire des courses hippiques.

Ce jour-là, il avait effacé des tablettes le record co-détenu par Traders et Face Time Bourbon, sur les 2.700 m de la grande piste de l'hippodrome de Vincennes, le traditionnel tracé du Prix d'Amérique. Avec une réduction kilométrique de 1'10"7 contre 1'10"8, la différence est certes mince mais bien réelle.

En réalisant 250 derniers mètres durant lesquels il a donné l'impression de raser le sol en «s'allongeant», il s'est affirmé comme le grand patron de sa catégorie.

Un exploit d'autant plus retentissant quand on sait qu'Idao de Tillard était ferré des antérieurs, parti sur quelques foulées de galop (obligeant son driver à ralentir pour le remettre au trot), et s'est même accroché avec un adversaire au début de la ligne d'arrivée.

Désormais en pleine force de l'âge, le champion normand aborde le prochain Prix d'Amérique en grand favori.