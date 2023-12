«Je ne sais pas où ils sont» : un ancien joueur du PSG victime de chantage et privé de voir ses enfants par son ex-femme

L’ancien attaquant Mevlut Erding, notamment passé par le PSG, serait victime de chantage et privé de voir ses enfants par son ex-femme, qui lui réclamerait d’importantes sommes d’argent pour qu’il puisse les voir.

Le cri du cœur d’un père désespéré. Mevlut Erding, qui a mis un terme à sa carrière il y a un peu plus d’un an, vit un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Dans une série de messages postés sur Instagram, l’ancien attaquant, notamment passé par Sochaux, le PSG, Rennes, ou encore Saint-Etienne, serait victime de chantage de la part de son ex-femme.

«Le chantage qu’elle me fait pour de l’argent est inhumain»

Elle exigerait de lui d’importantes sommes d’argent pour qu’il puisse voir ses enfants. «Mon épouse ne me donne plus de signes de vie depuis maintenant cinq mois en m’empêchant de voir mes enfants, je ne sais pas où ils sont et où ils vivent», a-t-il écrit. Avant d’ajouter : «Je veux rendre cela public car le chantage qu’elle me fait pour de l’argent est inhumain.»

L’ancien international truc aurait pu parler, le week-end dernier, à son fils après avoir assuré à son ex-femme de lui faire un virement d’un montant d’un million d’euros. «J’ai parlé samedi à mon fils car j’ai réussi à joindre ma femme par mail en la prévenant que je lui ferais un virement d’un million d’euros sur son compte», a indiqué Mevlut Erding, qui aurait été quitté par sa compagne dès la fin de sa carrière. «Se marier en début de carrière et qu’elle veuille me quitter le lendemain de ma retraite, il n’y a pas besoin d’en savoir plus sur ma femme que j’ai toujours aimée», a-t-il déploré.

Dégoûté par ce chantage qui le «fait vomir», l’ancien joueur, aujourd’hui âgé de 36 ans, se serait également vu signifier par sa belle-famille que les enfants ne seraient pas les siens. «La famille de ma femme m’appelle et me dit que ce ne sont pas mes enfants, qu’ils ne sont pas de moi car j’étais souvent en déplacement. Je leur ai demandé des tests ADN, qu’ils me refusent. Comment peut-on être aussi mauvais ? L’argent détruit les familles… Je vais faire une offre pour avoir la possibilité de faire les tests ADN, malheureusement», a conclu Mevlut Erding, prêt à tout pour ses enfants.