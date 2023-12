«Je suis hyper excité» : Yannick Noah nommé capitaine de l’équipe de France de tennis-fauteuil pour les Jeux paralympiques 2024

Yannick Noah a été désigné, ce jeudi, capitaine de l’équipe de France masculine de tennis-fauteuil pour les Jeux paralympiques 2024 de Paris (28 août-8 septembre).

Un nouveau défi pour Yannick Noah. Le vainqueur de Roland-Garros en 1983 a été désigné, ce jeudi, capitaine de l’équipe de France masculine de tennis-fauteuil pour les Jeux paralympiques 2024 de Paris (28 août-8 septembre).

«Yannick Noah sera capitaine de l’équipe de France masculine pour les Jeux paralympiques. Il viendra entraîner nos équipes. Yannick va prendre ce challenge car c’est un homme de challenge, il l’a démontré, c’est un meneur d’hommes», a confié le président de la FFT Gilles Moretton.

Un rôle que le désormais chanteur connaît très bien pour avoir été capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis de 1991 à 1992 (victoire en 1991), de 1995 à 1998 (victoire en 1996), et de 2016 à 2018 (victoire en 2017), mais aussi de l’équipe de France de Fed Cup de 1997 à 1998 (victoire en 1997) et de 2017 à 2018. Et il sera chargé de transmettre toute son «expérience», mais aussi «son énergie et son sens de la victoire» pour mener Stéphane Houdet et les Bleus vers l’or.

Alors qu'il travaillera en collaboration avec Jean-Philippe Felurian, responsable du haut niveau paratennis, et Patrick Labazuy, chargé de mission paratennis, Yannick Noah s'est dit «hyper excité» par ce défi qui s’offre à lui. «C’est une aventure humaine extraordinaire. Les gars sont fantastiques, à l’écoute. Nous sommes à huit mois des Jeux et pour l’instant l’objectif est de s’améliorer au quotidien. Si certains, comme Stéphane Houdet, ont déjà un beau palmarès, d’autres ont une belle marge de progression. L’objectif est de les mettre dans les meilleures conditions possibles la semaine du tournoi et de performer au maximum», a-t-il ajouté.

Pour y parvenir, il s’est déjà mis au travail. «Nous sommes actuellement dans une phase où l’on apprend à se connaître. Je découvre aussi les spécificités du tennis-fauteuil, les zones à travailler, nos points forts et nos points faibles. C’est passionnant», a lâché Yannick Noah. Après un stage en février au CNE, les Bleus et leur capitaine se retrouveront aux Championnats du monde en Turquie en mai, puis à Roland-Garros, et lors de deux autres tournois au mois de juin avant la préparation qui doit les mener jusqu’aux Jeux paralympiques.