NBA : Luka Doncic entre dans l’histoire en passant la barre des 10.000 points inscrits

Luka Doncic, star des Dallas Mavericks, est entré dans l’histoire de la NBA ce lundi 25 décembre, en passant la barre symbolique des 10.000 points à seulement 24 ans, lors de la victoire contre Phoenix (128-114).

Le prodige slovène, qui en plus de ses 50 points a pris 6 rebonds et délivré 15 rebonds face aux Suns, est ainsi devenu le septième joueur le plus rapide de l’histoire (358 matchs) à atteindre ce chiffre symbolique, après LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony et Tracy McGrady.

Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns





50 PTS



15 AST



8 3PM



6 REB



4 STL



3 BLK





No player in NBA history has reached these thresholds



2nd player ever with 50 points and 15 assists (James Harden, Dec. 31, 2016) pic.twitter.com/tBFSwWKq9n

— NBA (@NBA) December 26, 2023