PSG : âge, poste, Martin Luther King... Tout savoir sur Gabriel Moscardo, le futur joueur parisien

Le jeune brésilien de 18 ans, Gabriel Moscardo, s’annonce comme la prochaine recrue du PSG à l’issue du mercato hivernal, après Lucas Beraldo.

Un mercato hivernal à l’accent brésilien. Après Lucas Beraldo, c’est au tour du milieu défensif Gabriel Moscardo, d’être annoncé comme la prochaine recrue du PSG. Âgé de 18 ans, le jeune footballeur aurait conclu un accord verbal ce mardi avec son club du SC Corinthians pour un transfert dès janvier, selon Le Parisien et le journaliste italien Fabrizio Romano.

Contrairement à son compatriote brésilien Lucas Beraldo, Gabriel Silva Moscardo de Salles, dit Gabriel Moscardo, est moins expérimenté, de par son jeune âge, 18 ans. S’il devrait être vendu à hauteur de 20 millions d’euros néanmoins, le jeune espoir d’1,85 mètres possède de nombreux atouts qui devraient aider le club parisien à renforcer son effectif.

Dans les pas de Marquinhos

Gabriel Moscardo, tout comme son futur capitaine Marquinhos, sort directement du centre de formation des Timão, à savoir le Sport Club Corinthians Paulista, plus grand club du Brésil. Il a réalisé son premier match le 29 juin 2023, affrontant Liverpool Futbol Club (Uruguay) lors de la Copa Libertadores.

Depuis, il a disputé sa première rencontre en Série A contre le Red Bull Bragantino (0-1) le 2 juillet et en compte 18 aujourd'hui dont 15 comme titulaire, avec un but et une passe décisive à la clé. L’unique but qu’il a marqué, c’était face au club de Vasco de Gama, grâce à un tir particulièrement puissant du pied droit. C’est d’ailleurs cette qualité de frappe, qui ferait de lui une référence brésilienne au poste de numéro 6 d’après plusieurs experts en football.

Le brésilien a néanmoins lui-même déclaré dans la presse qu’il se «verrait bien» évoluer en tant que numéro 8, pour se projeter et mieux attaquer, même s’il a encore des progrès à faire en termes de création de jeu. Le PSG pourra également compter sur sa solidité dans ses duels, mais aussi sur sa capacité à récupérer les ballons.

Tant de qualités qui permettraient au club d’augmenter sa possession de balle lors des matchs, notamment en Ligue des Champions. Dans cette optique, le joueur pourrait évoluer derrière Manuel Ugarte, Vitinha et le jeune prodige Warren Zaïre-Emery, pour les soulager et installer de façon pérenne, une rotation.

Entre football et études

Outre sa jeune carrière de footballeur professionnel, Gabriel Moscardo partage également son temps avec ses études d’administration à l’université Paulista à Saõ Paulo comme l’a rapporté le média Globo. Si pour le moment il suit quelques cours à distance, le jeune espoir a su se faire remarquer sur les bancs de la fac lors d’une présentation sur Martin Luther King, leader historique du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis.

Et pour cause, en mai dernier, avec les U23 du Brésil, après avoir marqué un but lors d'une victoire dans l'après-midi contre União Mogi, Gabriel Moscardo est rentré précipitamment à São Paulo pour arriver à l'heure en cours. A l’image de sa rigueur et sa détermination louées par ses pairs, le jeune footballeur a obtenu la meilleure note de sa classe.

«Nous avons été surpris par son dévouement, compte tenu de son emploi du temps chargé et de tout le reste. J'étais le représentant du groupe et je devais parfois lui rappeler les dates, mais il les respectait. Le jour de la présentation, il est arrivé avec cinq minutes de retard, mais notre groupe était le deuxième à présenter, donc il y avait du temps. Tout s'est très bien passé», a raconté sa camarade de classe Danielly Cristine, auprès de Globo.