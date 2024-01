Coupe de France : la demande des enfants de Revel à Kylian Mbappé avant le match contre le PSG (vidéo)

Le Paris Saint-Germain rencontrera l'US Revel, le 7 janvier, pour son 32e de finale de la Coupe de France. Pour l'occasion, les jeunes fans du club revélois, ont adressé un message à la star parisienne, Kylian Mbappé.

Un chambrage bon enfant. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain entame sa deuxième partie de saison avec la réception de Toulouse, au Parc des Princes, pour le Trophée des Champions. Quatre jours plus tard, le PSG sera de retour, cette fois-ci, en Coupe de France, pour y affronter l'US Revel, club de Régional 1. Très largement favoris, certains pensent que les Parisiens pourraient arriver à Castre avec un effectif remanié, et ainsi faire reposer ses stars. Une idée qui déplaît forcément aux supporters de l'US Revel, qui rêvent de voir leur équipe affronter les plus grandes stars de l'effectif parisien comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Warren Zaïre-Emery.

Pour les motiver à jouer, les enfants de l'école Roger Sudre et du Claé de Revel ont décidé de passer à l'attaque avec un message directement destiné à Kylian Mbappe : «Kylian, amis de Revel et de Paris, nous sommes les enfants de l'école Roger Sudre et du Claé de Revel, ce match est un événement d'une ampleur qui dépasse tous nos rêves. Revel contre le grand PSG, leader de la Ligue 1. Notre ville est en ébullition. En rigolant, on se disait «On va voir Kyk's, on va voir Kyk's», puis le doute s'installe, allons-nous voir une équipe B débarquer sur la pelouse ? Alors on s'est dit, autant lui demander», explique une jeune fille supportrice du club, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de l'US Revel. Jusque-là, l'admiration envers le joueur français se fait ressentir, mais le message ne s'arrête pas là et le ton va quelque peu changer.

«on sait que tu trembles à l'idée de te déplacer à revel»

Après les louanges, la suite du message va laisser la place à un chambrage bon enfant : «On sait que tu trembles à l'idée de te déplacer à Revel, sûrement que tu n'en dors pas la nuit. On peut comprendre, mais nous on souhaiterait ta présence pour cette rencontre le dimanche 7 janvier à 20h45. Ce soir-là, on ne rigolera pas», avant de conclure par un «Allez l'USR».

Alors est-ce que ce message suffira à motiver Kylian Mbappé pour fouler la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres ? Réponse dimanche soir, aux alentours de 19h45, au moment de l'annonce des compositions des équipes. Un motif d'espoir pour les jeunes fans de Revel, l'année dernière le PSG avait affronté l'équipe de nationale 3 du Pays de Cassel, et «Kyk's» avait bien fait le déplacement puisqu'il avait joué l'intégralité de la rencontre, et inscrit le premier quintuplé de sa carrière.