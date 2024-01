Coupe de France : l'impressionnante statistique de Brice Samba sur pénalty

Malgré l’élimination de Lens, Brice Samba a réalisé une impressionnante performance ce dimanche contre Monaco lors des 32es de finale de la Coupe de France.

Il n’est pas passé loin d’être le héros des Sang et Or. Auteur de trois arrêts lors de la séance de tirs au but contre l’AS Monaco en 32e de finale de la Coupe de France, le gardien de but Brice Samba n’a pas pu éviter l'élimination.

3 – Les 3 dernières séances de tirs au but de Brice Samba toutes compétitions confondues :





- Caen v Metz en février 2018 – 4 arrêts



- Nottingham Forest v Sheffield United en mai 2022 – 3 arrêts



- Lens v Monaco aujourd’hui – 3 arrêts





Spécialiste. #RCLASM pic.twitter.com/rVCmY9MnwH — OptaJean (@OptaJean) January 7, 2024

L’international français a stoppé les tirs de Youssouf Fofana, Vanderson et Myron Boadu. De quoi confirmer son impressionnante forme dans l'exercice puisque sur les trois dernières qu'il a disputé, il a effectué au moins trois arrêts: quatre avec Caen face à Metz en février 2018, trois avec Nottingham Forest contre Sheffield United en mai 2022 et trois ce dimanche face à Monaco.

«Il faut travailler les tirs au but, a confié l’ancien joueur de l’OM. Ce n’est pas du hasard. Si j’en ai arrêté trois, c’est parce que j’ai travaillé. Je retiens notre match quand même. On a eu du mal à se mettre dedans, on a ensuite étouffé cette équipe de Monaco en montrant qu’on était sur le bon chemin pour concurrencer pas mal d’équipe.»