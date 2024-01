Maroc-Tanzanie, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le Maroc fait son entrée en lice dans la CAN 2024 contre la Tanzanie, ce mercredi 17 janvier. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match.

Les Lions de l’Atlas sont attendus. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde 2022 (battu par la France), le Maroc fait ses débuts en Coupe d’Afrique des nations contre la Tanzanie ce mercredi (18h).

Au Stade Laurent Pokou de San Pedro, les hommes de Walid Regragui devront se montrer appliqués et solides pour ne pas connaître une mésaventure face aux «Kilimandjaro Stars». Placés dans le groupe F en compagnie également de la RD Congo et de la Zambie, les Marocains se doivent de bien commencer cette CAN.

Pour rappel, le Maroc n’a remporté qu’une seule fois la CAN, c’était en 1976. Et la dernière fois que le Royaume chérifien a atteint le dernier carré (et la finale), c’était en 2004.

Programme TV

Maroc-Tanzanie

CAN 2024

Mercredi 17 janvier

18h sur beIN SPORTS 2 (disponible sur MyCanal)