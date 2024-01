Dakar 2024 : Sébastien Loeb a perdu toute chance de victoire à la veille de l’arrivée

Deuxième du classement général du Dakar 2024 et à la lutte avec Carlos Sainz pour la victoire finale, Sébastien Loeb a perdu toute chance de s’imposer à la veille de l’arrivée.

Ce ne sera pas encore pour cette année. Sébastien Loeb s’était présenté sur le Dakar 2024 en Arabie saoudite avec l’objectif affirmé de décrocher son premier sacre sur le célèbre rallye-raid. Et avant les deux dernières étapes, il avait des raisons d’y croire. A la veille de l'arrivée, le nonuple champion du monde des rallyes pointait à la 2e place du classement général, à moins de quinze minutes du leader Carlos Sainz. Mais ses espoirs se sont envolés, ce jeudi, dans le ciel du désert saoudien en raison d’un problème mécanique.

@SebastienLoeb closed in within 21 seconds of Carlos Sainz in the 2nd intermediate stage after 92km but had to make a stop at km 132.





His rival @CSainz_oficial, who started 10 minutes later, has just overtaken him on the special stage route.#Dakar2024 pic.twitter.com/TUAwEcq2XV

— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024