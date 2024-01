MMA : le foudroyant KO infligé par un Français en 12 secondes au KSW (vidéo)

Le combattant français Laid Zerhouni s’est offert une victoire expéditive ce samedi au KSW 90 en mettant KO Bartosz Fabinski après seulement 12 secondes.

Si Ramzan Jembiev était attendu ce samedi soir au KSW 90, c’est finalement un autre français en lice qui a brillé. Alors que Jembiev s’est incliné à la surprise générale, Laid Zerhouni a marqué les esprits en envoyant au tapis Bartosz Fabinski en quelques secondes.

Pour son tout premier combat dans l’organisation polonaise de MMA – dans laquelle Salahdine Parnasse est double champion -, le Franco-algérien, actuel champion des -84kg du Hexagone MMA, a battu un ancien de l’UFC (3 victoires, 3 défaites) en seulement 12 secondes.

OHHH C'EST INCROYABLE !!!





LAID ZERHOUNI ATOMISE FABINSKI POUR SON 1ER KSW !! pic.twitter.com/2fBUSlGnwi — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 20, 2024

Avec une belle série de coups de poings, Zerhouni, qui vit à Montpellier et s’entraîne à La Bonne Ecole, est parvenu à l’envoyer au sol avant de finir avec quelques frappes au sol.

À noter que sur les quatre français engagés au KSW 90, deux se sont imposés (Laid Zerhouni et Hugo Deux) et deux se sont inclinés (Ramzan Jembiev et Alfan Rocher-Labes).