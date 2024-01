CAN 2024 : des supporters ont tenté de rentrer dans l’hôtel de l’équipe d’Algérie après son élimination

A l’issue de l’élimination de l’équipe d’Algérie dès le 1er tour de la CAN 2024, des supporters ont attendu Djamel Belmadi et ses joueurs devant leur hôtel et ont même tenté de pénétrer à l’intérieur.

Leur colère était à la hauteur de la désillusion. Battu, mardi soir, par la Mauritanie (1-0), l’Algérie a été éliminée dès le 1er tour de la CAN 2024. Un nouvel échec pour les Fennecs qui avaient déjà subi le même sort lors de la précédente édition. Et ce fiasco a provoqué la colère des supporters algériens, qui se sont rendus jusque devant l’hôtel des hommes de Djamel Belmadi pour faire part de leur mécontentement.

SCÈNE SURRÉALISTE





Des supporteurs algériens ont tenté de rentrer dans l’hôtel de la délégation algérienne afin de s’en prendre au président de la FAF, aux joueurs et à Djamel Belmadi. pic.twitter.com/uVaC7pI8hl — La Vague Verte (@la_vagueverte) January 23, 2024

Rassemblés devant l’établissement, ils ont réclamé la démission du sélectionneur auprès du président de la Fédération algérienne Walid Sadi venu à leur rencontre. Et à l’arrivée des joueurs, la tension est montée d’un cran. Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont dû être escortés par le service de sécurité. Certains fans ont même tenté de pénétrer à l’intérieur de l’hôtel avant d’être repoussés dans un moment de confusion générale.

Si le calme est revenu, les prochaines heures risquent d’être très mouvementées du côté de l’équipe d’Algérie avec l’avenir de Djamel Belmadi au centre des débats. Interrogé à ce sujet après la défaite contre la Mauritanie, le coach des Fennecs a refusé d’aborder son futur. «Quand on va renter au bled, on verra. (…) J’assume entièrement cette situation», a-t-il affirmé. Relancé sur un éventuel départ, il n’en pas dit davantage. «J’ai des gens à qui m'adresser en premier lieu», a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Démission ou limogeage, Djamel Belmadi risque en tout cas avoir du mal à résister à cette nouvelle humiliation, après avoir déjà échoué à qualifier l’Algérie à la Coupe du monde 2022.