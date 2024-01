CAN 2024 : Hervé Renard va-t-il quitter l'équipe de France féminine pour l’Algérie ?

Sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard fait partie des candidats pour succéder à Djamel Belmadi à la tête de l’équipe d’Algérie, éliminée dès le 1er tour de la CAN 2024.

La fin d’une histoire pour l’équipe d’Algérie, et bientôt le début d’une nouvelle. Après six ans passés à la tête des Fennecs (2018-2024), Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur au lendemain d'un nouvel échec avec l’élimination des coéquipiers de Riyad Mahrez dès le 1er tour de la CAN 2024. L’ancien joueur de l’OM parti, les dirigeants algériens et le président de la Fédération Walid Sadi sont désormais en quête d’un nouveau technicien pour prendre la relève. Et Hervé Renard (55 ans) ferait partie des potentiels candidats.

Sous contrat avec la FFF jusqu'aux JO 2024

L’entraîneur français a l’avantage de très bien connaître le football africain pour avoir dirigé le Ghana, la Zambie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Maroc. Il a même remporté la Coupe d’Afrique des nations à deux reprises avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015). Il n’est donc pas surprenant de voir son nom circuler pour succéder à Djamel Belmadi.

Problème, Hervé Renard n’est pas libre. L’ancien coach de Lille est actuellement sélectionneur de l’équipe de France féminine et sous contrat avec la Fédération française de football jusqu’aux JO 2024 à Paris, où les Bleues tenteront de décrocher une médaille. Il ne devrait donc pas quitter son poste dans l’immédiat, mais il pourrait être disponible à la fin des Jeux olympiques.

La Fédération algérienne et son président Walid Sadi seront-ils prêts à attendre ? Ce n’est pas à exclure. D’autant qu’Hervé Renard n’a jamais caché son envie de revenir un jour en Afrique.