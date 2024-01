NBA : Victor Wembanyama au pied du podium des maillots les plus vendus

La NBA a dévoilé ce mardi le Top 15 des maillots les plus vendus depuis le début de la saison 2023-2024. Et le Français Victor Wembanyama arrive au pied du podium.

Il impressionne sur les parquets et ça se voit dans les ventes de maillots. Victor Wembanyama, qui fait les beaux jours des San Antonio Spurs, est quatrième du palmarès des maillots NBA les plus vendus depuis le début de la saison.

Dans ce classement dévoilé par la National Basketball Association et la National Basketball Players Association et réalisé sur la base de Ventes NBAStore.com pour la première moitié de la saison régulière 2023-24, Stephen Curry (Golden State Warriors) est en première position devant Jayson Tatum (Boston Celtics) et LeBron James (Los Angeles Lakers).

Et c’est donc Victor Wembanyama qui suit donc sur cette liste des maillots les plus populaires. Pas vraiment étonnant, tant le prodige français, drafté en première position en juin dernier, cartonne sur les parquets. Son numéro «1» fait fureur sur le site officiel de la NBA.

Le classement des maillots les plus vendus

1. Stephen Curry, Golden State Warriors

2. Jayson Tatum, Boston Celtics

3. LeBron James, Los Angeles Lakers

4. Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

5. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

6. Luka Doncic, Dallas Mavericks

7. Devin Booker, Phoenix Suns

8. Kevin Durant, Phoenix Suns

9. Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

10. Damian Lillard, Milwaukee Bucks

11. Ja Morant, Memphis Grizzlies

12. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

13. LaMelo Ball, Charlotte Hornets

14. Nikola Jokic, Denver Nuggets

15. De'Aaron Fox, Sacramento Kings

A noter qu’au niveau des franchises, ce sont les Los Angeles Lakers qui dominent le classement des produits les plus vendus devant Boston et Golden State.

Le classement des produits les plus vendus

1. Lakers de Los Angeles

2. Celtics de Boston

3. Warriors de Golden State

4. Bucks de Milwaukee

5. 76ers de Philadelphie

6. Bulls de Chicago

7. Suns de Phoenix

8. Knicks de New York

9. Spurs de San Antonio

10. Mavericks de Dallas