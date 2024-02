Tournoi des 6 nations : le XV de France s'incline lourdement face à l'Irlande (17-38)

Ce vendredi soir, à l'occasion de la première journée du tournoi des 6 nations, le XV de France s'est incliné contre l'Irlande sur le score de 17-38, sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille.

Le XV de France, réduit à quatorze après l'exclusion du deuxième ligne Paul Willemse (32e), a été largement dominé par l'Irlande (17-38) ce vendredi en ouverture du tournoi des 6 nations à Marseille.

@IrishRugby take the victory in France #GuinnessM6N #FRAIRE pic.twitter.com/3CFWl4ud04

— Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) February 2, 2024