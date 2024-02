Coupe du monde 2026 : cérémonie, match d'ouverture, finale… voici ce que l'on sait de l'organisation

La Fifa a dévoilé ce dimanche soir plusieurs précisions sur l'organisation de la Coupe du monde 2026 comme les lieux de la cérémonie d'ouverture, du premier match ou encore de la finale.

Match d’ouverture au Mexique

Gianni Infantino, président de la Fifa, a indiqué ce dimanche que la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, qui réunira 48 équipes pour la première fois de l’histoire, se fera au Mexique le 11 juin. Plus précisément à l’Estadio Azteca de Mexico City. Le stade Azteca est le premier stade de l'histoire à avoir les honneurs de l'ouverture de la compétition pour la troisième fois, après 1970 et 1986, éditions qui aboutirent respectivement, dans la même enceinte, aux sacres du Brésil de Pelé et de l'Argentine de Maradona.

La finale à New York

La finale de la Coupe du monde 2026, qui sera donc co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, se déroulera à New York le 19 juillet MetLife Stadium (82.500 places). A noter que Dallas s'était positionnée pour accueillir cette finale.

La répartition des matchs de groupes

Vancouver : 5 matchs

Toronto : 5 matchs

Mexico : 3 matchs

Monterrey : 3 matchs

Guadalajara : 4 matchs

Seattle : 4 matchs

San Francisco : 5 matchs

Los Angeles : 5 matchs

Houston : 5 matchs

Dallas : 5 matchs

Kansas City : 4 matchs

Atlanta : 5 matchs

Miami : 4 matchs

Boston : 5 matchs

Philadelphie : 5 matchs

New York/New Jersey : 5 matchs

Les villes hôtes de la phase à élimination directe

Seizièmes de finale : Toutes les villes hôtes sauf Guadalajara et Philadelphie. Los Angeles et Dallas en accueillent deux.

Huitièmes de finale : Vancouver, Seattle, Mexico, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphie, New York/New Jersey.

Quarts de finale : Los Angeles, Kansas City, Miami, Boston.

Demi finales : Dallas, Atlanta

Troisième place : Miami

Finale : New York/New Jersey

les etats-unis seuls après les huitièmes

Le Mexique et le Canada n’accueilleront plus de matchs après les huitièmes de finale, les États-Unis prenant entièrement le relais à partir des quarts de finale. A noter que Guadalajara est la seule ville parmi les 16 hôtes à ne pas avoir de match à élimination directe.

La Coupe du monde la plus longue

Cette Coupe du monde 2026 se disputera du 11 juin au 19 juillet. Elle sera officiellement la plus longue de l’histoire, avec un record de 39 jours.