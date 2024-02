Coupe de France : Le Puy et le PSG qualifiés, Monaco et Saint-Priest éliminés… ce qu'il faut retenir des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se sont achevées ce jeudi 8 février. Voici ce qu’il faut retenir de ces rencontres.

Sochaux (Nat)-Rennes (L1) : 1-6

Sochaux a été étrillé à domicile mardi par les Bretons (6-1). Vainqueurs de leurs quatre derniers matchs de Ligue 1, les Rennais n'ont fait qu'une bouchée des Sochaliens, en inscrivant quatre buts en première période. Des doublés d’Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo et des buts d’Ibrahim Salah et Benjamin Bourigeaud ont permis aux hommes de Julien Stéphan de se régaler. Malcolm Viltard avait réduit le score d'un pénalty (65e).

Lyon (L1)-Lille (L1) : 2-1

Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Lille 2-1. Gift Orban, recrue hivernale, a ouvert la marque (40e). Cherki a profité d'un ballon cafouillé par la défense lilloise pour doubler la mise après la pause (47e). Alexsandro a réduit l'écart (53e).

Strasbourg (L1)-Le Havre (L1) : 3-1

Strasbourg est sorti vainqueur de l’un des chocs entre Ligue 1 en battant Le Havre (3-1). Les Alsaciens ont ouvert le score par Bakwa (21e) avant qu’Ayew n'égalise (28e). Emegha a redonné l'avantage aux hommes de Patrick Vieira (36e). Senaya a terminé le travail avec un troisième but (90e+1).

Montpellier (L1)-Nice (L1) : 1-4

Nice a été sans pitié sur la pelouse de Montpellier (1-4). L’ouverture du score est intervenue par Ndayishimiye (29e), Louchet a rapidement doublé la marque (37e) suivi par le récent arrivé sur la Promenades des Anglais, Cho (39e). En seconde période, Claude-Maurice a alourdi le score sur penalty (62e). Sagnan a sauvé l'honneur en fin de rencontre pour Montpellier (76e).

Le Puy (N2)-Laval (L2) : 2-1

Il y a un nouveau Petit Poucet dans cette Coupe de France. Bourreau de Laval (2-1), Le Puy (N2) est en quarts de finale de l’épreuve. Les amateurs ont trouvé l'ouverture du score par Jules Meyer (25e) mais ont vu les Lavallois revenir par Tchokounté (85e). Alors qu’on se dirigeait vers la séance de tirs au but, les joueurs du Puy ont obtenu un penalty en fin temps additionnel. Meyer l'a transformé (90e+3) pour envoyer les siens dans le Top 8 de la Coupe de France.

Saint-Priest (N3)-Valenciennes (L2) : 1-2

Le Petit Poucet St Priest, formation de 5e division (N3), a vu son aventure prendre fin face à Valenciennes (L2) (2-1). Les Valenciennois ont longtemps été malmenés. Ils avaient ouvert le score par Andrew Jung (31e) mais ont ensuite concédé un penalty transformé par Marwane Benhmida (40e). Il a fallu attendre la fin du match pour que les hommes d’Ahmed Kantari, ancien joueur de Lens notamment, ne prennent l’avantage pour se qualifier grâce à un but de Siriné Doucouré (80e).

PSG (L1)-Brest (L1) : 3-1

Le PSG continue de tracer sa route en Coupe de France après avoir sorti Brest (3-1). A une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, le 14 février au Parc des Princes, Paris n'a pas laissé place au doute face au 3e de Ligue 1. Emmenés par un Kylian Mbappé en forme et auteur du premier but, les champions de France ont fait le break en quatre minutes : Mbappé (34e) et Danilo (37e). En battant de la tête Achraf Hakimi (66e), le Brestois Steve Mounié a fait planer le spectre d'une nouvelle remontée. Mais Gonçalo Ramos a tué le suspense en fin de match (90e+2).

Rouen (Nat)-Monaco (L1) : 1-1 a.p (6-5 au t.a.b.)

Le FC Rouen, club de National, a créé la sensation en éliminant Monaco, 5e de Ligue 1, à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 6-5 au t.a.b.). Vainqueurs au tour précédent de Toulouse, autre pensionnaire de l'élite et tenant du titre, au terme d'une séance de tirs au but interminable (12-11 t.a.b.), les Rouennais ont dû en passer par le même exercice qu'ils ont dominé grâce à deux arrêts déterminants de leurs gardien Léonard Aggoune. Rouen recevra Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2, le 27 ou le 28 février pour une place en demi-finale.