Tournoi des 6 nations 2024 : voici la composition XV de France pour affronter l’Ecosse

Après la défaite contre l’Irlande, Fabien Galthié a procédé à deux changements pour le deuxième match du XV de France dans le Tournoi des 6 nations, ce samedi (15h15), en Ecosse.

Fabien Galthié a tenu sa parole. A l’issue de la lourde défaite concédée contre l’Irlande (17-38), le sélectionneur du XV de France avait assuré qu’il ne bouleverserait pas son équipe pour le déplacement, ce samedi, à Édimbourg pour affronter l’Ecosse pour le deuxième match du Tournoi des 6 nations. «Il n’y aura pas de grands changements en dehors des blessés et des suspendus», avait-il assuré. Et cela s’est vérifié, ce jeudi, à l’annonce de la composition des Bleus.

Fabien Galthié n’a procédé qu’à deux changements avec les titularisations du deuxième ligne Cameron Woki et de l'ailier Louis Bielle-Biarrey. Remplaçant, la semaine passée, à Marseille, Woki est aligné à la place de Paul Willemse, expulsé face aux Irlandais après seulement 32 minutes pour deux plaquages non maîtrisés et suspendu quatre semaines. Bielle-Biarrey a lui été préféré à son coéquipier à Bordeaux-Bègles Yoram Moefana.

«Louis est un joueur qui apporte de la vitesse, il a un autre profil que Yoram. Il a l'habitude de jouer à l'aile et couvre aussi le poste d'arrière alors que Thomas Ramos couvre le poste d'ouvreur», a indiqué Fabien Galthié, qui a donc reconduit tous les autres titulaires. Notamment la charnière 100% Bordeaux-Bègles composée de Maxime Lucu à la mêlée et Mathieu Jalibert à l’ouverture, pourtant pas très convaincante dans la cité phocéenne.

«Notre projet, c’est le groupe, c’est la solidarité. Dans les grands moments, comme dans la difficulté. On a performé en groupe, on a perdu en groupe. L’idée, c’est de garder cette ossature et de donner, bien sûr, de la place à des jeunes joueurs dans le coaching notamment», a justifié le patron des Bleus. Et lui et ses joueurs jouent déjà gros à Murrayfield. Car un nouveau revers ne ferait qu’accentuer les doutes.

La composition du XV de France

Ramos - Penaud, Danty, Fickou, Bielle-Biarrey - Jalibert, Lucu - Ollivon, Alldritt (cap.), Cros - Gabrillagues, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille