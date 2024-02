Ligue des champions : le PSG s'impose contre la Real Sociedad (2-0) et prend une option sur la qualification pour les quarts

Le PSG s'est imposé face à la Real Sociedad (2-0), ce mercredi soir, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens prennent une option pour la qualification avant le match retour le 5 mars en Espagne.

La Saint-Valentin des fans parisiens est sauvée. En difficulté en première période et surtout sans la moindre solution, le PSG a débloqué la situation en seconde pour s'imposer 2-0 face à la Real Sociedad, mercredi au Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Autoritaires en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique n'ont pas répondu en première période à l'intensité des Basques, connus pour avoir cette identité claire de jeu. Les Parisiens n'ont pas été dangereux et ont même failli être menés quand le capitaine Mikel Merino a touché la barre (45e).

Mais peu avant l’heure de jeu, sur un corner, ils ont trouvé la solution grâce à une reprise au second poteau de Mbappé (58e, 1-0), son quatrième but cette saison en C1. L’attaquant parisien a été tout proche du doublé mais sa frappe a été déviée par Alex Remiro sur la barre.

Paris, qui a alors repris totalement le contrôle de la partie, a doublé la mise par Bradley Barcola (70e), bien lancé par Fabian Ruiz et pour son premier but de sa carrière en Ligue des champions.

S’ils ont pris une option sur la qualification, les Parisiens, qui restent sur deux éliminations coup sur coup en 8e de C1, devront être à la hauteur le 5 mars à Saint-Sébastien pour voir les quarts de finale, loin du Parc des Princes et là où ils ont toujours été moins bons cette saison en Ligue des champions (deux défaites, un nul).

"On aura des espaces au match retour. Si on profite de tous ces espaces, on ira là-bas et on va marquer"





