Vendée Globe : mail anonyme, cartes météo, aide extérieure... Ce que l'on sait sur les suspicions de tricherie

Une enquête a été ouverte après des soupçons de triche lors de la dernière édition du Vendée Globe (2020-2021). Un skipper aurait reçu une assistance météo pendant la course provenant d'une personne à terre.

Trois ans après son arrivée, la dernière édition du Vendée Globe fait des vagues. Une enquête a été ouverte en début de semaine après des soupçons de triche sur la célèbre course à la voile en solitaire sans escale et sans assistance. Un skipper aurait reçu une assistance météo pendant la course d’une personne à terre, ce qui est formellement interdit par le règlement (article 4.3.2).

Plusieurs cartes météo échangées

Ces derniers, dont les noms n’ont pas filtré, auraient été dénoncés dans un mail anonyme envoyé à la Fédération française de voile avec une série de documents concernant leurs échanges, dont des captures d’écran téléphonique, qui auraient eu lieu à l’approche du Cap Finisterre et du Cap Horn. Plusieurs cartes météo auraient également été échangées pour connaître la meilleure route à prendre.

«Le président de la Fédération française de voile m’a tenu informé de l’e-mail anonyme qu’il venait de recevoir (dimanche après-midi, ndlr), mettant en cause un skipper qui aurait bénéficié d’informations de routage lors du dernier Vendée Globe», a écrit Alain Leboeuf, président du Vendée Globe, dans un communiqué. Après la réception de ces documents, la FFV «a demandé au Comité de course de désigner un jury qui sera chargé d’analyser la véracité et le contenu des éléments en question».

Après l’affaire Kévin Escoffier, embourbé dans des plaintes pour comportement inapproprié, ces nouvelles révélations risquent de secouer encore une fois le monde de la voile, à moins de neuf mois du départ du prochain Vendée Globe prévu le 10 novembre prochain aux Sables-d’Olonne. Une édition pour laquelle les deux personnes incriminées seraient engagées. Ils risquent l’un et l’autre une sanction sportive, mais aussi disciplinaire.