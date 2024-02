F1-WEC : quelle est la voiture la plus rapide ?

Les saisons 2024 de Formule 1 et du WEC, le Championnat du monde d’Endurance, qui commencent le 2 mars prochain, verront une nouvelle fois des bolides sur les circuits. Mais quelle est la voiture la plus rapide entre les deux disciplines ?

Quelle est la voiture la plus rapide entre une monoplace de Formule 1 et les bolides du WEC, le Championnat du monde d’Endurance (Hypercars, LMP2, LMGT3) ? Une question que les fans de sports automobiles se sont déjà posés et vont encore se poser cette saison.

Formule 1

En Formule 1, en novembre 2005, une BAR Honda a atteint la vitesse de 413,205 km/h. Mais ce record n’a pas été homologué puisqu’il a été réalisé sur une piste d’aéroport (Mojave en Californie). Sur circuit officiel, c’est le pilote colombien Juan Pablo Montoya qui détient le record avec 372,6 km/h au volant de sa McLaren-Mercedes, le 25 août 2005, à Monza (Italie).

Aujourd’hui, en moyenne en course, les monoplaces de F1 atteignent les 360 km/h sur des lignes droites et, généralement, elles tournent autour des 340 km/h.

WEC/Endurance

Le Championnat du monde d’Endurance (WEC) possède trois catégories de voitures : les Hypercars, les LMP2 et les LMGT3. Les deux dernières ne sont pas les plus «rapides». La LMP2 atteint une vitesse maximale de 315 km/h, alors que la LMGT3 peut atteindre les 300km/h. En revanche, pour les Hypercars, les modèles phares du WEC, le record est détenu par la WM P88 en juin 1988 lors des 24 Heures du Mans avec 407 km/h.

Aujourd’hui, en général et en fonction des circuits, les voitures peuvent atteindre les 340-345 km/h. En 2023, au Mans, la Ferrari la 499P #50 d’Antonio Fuoco a atteint les 343,3 km/h lors de la séance de qualifications.