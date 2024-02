Formule 1 : quel pilote a réalisé le meilleur temps de la 1ère journée des essais hivernaux ?

A dix jours du début de la nouvelle saison de Formule 1, la 1ère journée des essais hivernaux s’est tenue, ce mercredi, sur le tracé de Sakhir à Bahreïn.

Les premiers tours de roues. A dix jours du premier Grand Prix de la saison, la 1ère journée des essais hivernaux était organisée, ce mercredi, sur le tracé de Sakhir à Bahreïn. Les pilotes ont réalisé entre 142 tours pour Max Verstappen, qui a été le plus actif, et 40 tours pour Alex Albon, victime d’un problème mécanique avec sa Williams lors de la séance matinale.

Sergio Pérez et Lewis Hamilton n'ont pas roulé

Et si les temps sont peu significatifs, Max Verstappen, presque sans surprise, a réalisé de très loin le meilleur chrono de cette journée (1:31:344). Le triple champion du monde en titre a devancé de plus d’une seconde la McLaren de Lando Norris (+ 1.140) et la Ferrari de Carlos Sainz (+ 1.240).

Daniel Ricciardo (+ 1.255) et Pierre Gasly (+ 1.461) ont complété le top 5, alors que Charles Leclerc, qui n’a pas participé à la séance de l’après-midi tout comme Fernando Alonso (8e temps, + 2.041), Oscar Piastri (9e temps, + 2.314) ou encore Esteban Ocon (16e temps, + 3.333), a réalisé le 7e temps (+ 1.903).

Sergio Pérez et Lewis Hamilton n’ont eux pas roulé. Mais ils devraient être sur la piste, ce jeudi, pour la 2e journée de ces essais hivernaux.