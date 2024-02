Euro 2024 : un cadre annonce son retour en équipe d'Allemagne

Alors qu’il a quitté la sélection nationale en 2021, Toni Kroos a annoncé sur Instagram son retour avec la Mannschaft, à quelques mois de l’Euro 2024 en Allemagne. Le milieu de terrain du Real Madrid fera son retour contre la France en mars prochain.

Un come-back attendu par toute l’Allemagne. Ce jeudi, sur Instagram, Toni Kroos a annoncé son retour avec la Mannschaft, quelques semaines avant le début de l’Euro 2024 qui se déroule dans son pays. Champion du monde avec la sélection allemande en 2014, le milieu de terrain du Real Madrid avait annoncé prendre sa retraite internationale après l’Euro 2021 et la déception d'une élimination en huitième de finale par l’Angleterre.

«Je suis partant»

«Salut les gars, pour le dire vite et bien, je jouerai à nouveau pour l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur me l'a demandé, et parce que je suis partant», a écrit sur Instagram le joueur, qui compte 106 sélections. «Je suis sûr qu'on peut faire bien mieux avec cette équipe aux championnats d'Europe que ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait déjà émis l’hypothèse en décembre dernier. Selon lui, le milieu de terrain de 34 ans pouvait être rappelé afin d’apporter de l’expérience dans le groupe de la Mannschaft. Cette dernière connaît une période compliquée avec des résultats décevants et inquiétants à quelques mois de l’Euro 2024, sa compétition.

Retrouver les sommets

La génération dorée sacrée championne du monde en 2014 semble donc bien loin désormais. Depuis son sacre, l’Allemagne peine à aller chercher un résultat dans les compétitions internationales. Comme sur la scène mondiale où la Mannschaft, pourtant une référence footballistique, n’arrive plus à sortir des poules, comme en 2018 et 2022. Inhabituel pour cette nation aux quatre étoiles.

En juin prochain, l’Allemagne voudra donc faire oublier ces derniers résultats décevants et aller plus loin que la dernière édition de l’Euro, où elle a été sortie dès les 8es par l’Angleterre, finaliste de l’édition. C’est pourquoi la Mannschaft se tourne vers ses piliers pour éviter un désastre devant son propre public. Avant cela, l'Allemagne doit affronter la France et les Pays-Bas en amical en mars prochain. Un premier test pour Toni Kroos et Julian Nagelsmann.