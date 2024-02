Tournoi des 6 nations 2024 : tout savoir sur Posolo Tuilagi, 19 ans et titulaire pour la première fois avec le XV de France

Ce dimanche 25 février, Posolo Tuilagi va vivre sa première titularisation avec le XV de France lors de la rencontre du Tournoi des 6 nations contre l’Italie. Le joueur de 19 ans de Perpignan impressionne par son physique et ses performances en Top 14.

L’avenir du XV de France. À 19 ans, le colossal deuxième ligne Posolo Tuilagi, va connaître sa première titularisation avec l’équipe de France lors de la réception de l’Italie dans le Tournoi des six nations, ce dimanche 25 février à Villeneuve d’Ascq. Lors de ses deux sélections en tant que remplaçant, l’espoir français a fait très bonne impression contre l’Irlande et l’Ecosse. Des performances qui lui valent la confiance de Fabien Galthié, même s’il n’a pas encore de passeport français.

«Posolo a apporté énormément d'énergie en fin de match en Ecosse, comme il l'avait déjà fait contre l'Irlande. Ce qui fait qu'il débute, ce sont ses prestations lors des entraînements et à chacune de ses entrées en jeu : voilà comment il a gagné son maillot de titulaire», a justifié l'entraîneur des avants français, Laurent Sempéré.

L'essai tout en puissance de l' @usap_officiel marqué par le phénomène Posolo Tuilagi, champion du monde avec les U20 ! #USAPPAU pic.twitter.com/QNyfXTB4QN — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 29, 2023

Un physique hors norme

Si le joueur de Perpignan a pu profiter de l’absence de Thibaud Flament et d’Emmanuel Meafou, ainsi que de la suspension de Paul Willemse, pour intégrer le groupe du XV de France, il le doit aussi à son physique hors norme. Le joueur de 19 ans impressionne par son gabarit (146 kg pour 1,92m). Un physique qui n’a pas laissé indifférents ses coéquipiers.

«C'est un camion», a ironisé le centre des Bleus Yoram Moefana. «C'est un joueur qui physiquement est en avance», a complété le directeur de la performance, Nicolas Jeanjean. «Mais au niveau supérieur, cette avance physique, elle existe aussi, donc c'est un joueur qui est intéressant par sa puissance et dans sa capacité à se déplacer.»

Une dynastie Tuilagi

«Moto», comme il est surnommé, est le dernier né d'une dynastie royale dans le rugby, après son père Henry, ancien troisième ligne international samoan de Leicester et Perpignan, son oncle Manu, actuel international anglais, ou son cousin Brian, passé par les Saracens et Dax. «C'est un nom que je porte avec fierté et honneur. Je viens d'une famille qui a un grand héritage dans le rugby. J'essaie juste d'y faire honneur. Ma famille, c'est tout pour moi», a-t-il confié à l'AFP.

«Mon père est vraiment présent. On fait des débriefs des matches, il me donne des conseils. Il a vécu ce que je vis maintenant. Même si le rugby a un peu changé depuis son temps, les bases restent les mêmes. Il me rappelle tous les jours que, pour réussir, il faut travailler dur», a ajouté le jeune Tuilagi.

Champion du monde avec les U20

Le colosse de 19 ans n’est pas arrivé par hasard dans l’effectif de Fabien Galthié. Posolo Tuilagi s’est fait un nom dans le monde du rugby après le sacre de l’équipe de France l’été dernier lors du Mondial de rugby des moins de 20 ans. Absent de la première rencontre, à cause d’un problème de visa, il a par la suite impressionné ses adversaires par ses qualités.

Et c’est contre les Baby Blacks néo-zélandais que le joueur de Perpignan s’est fait connaître. Lors de cette rencontre, remportée par les Bleuets (35-14), Posolo Tuilagi s’est offert un doublé et avait marqué les esprits par ses qualités qu’ils ne cessent de faire progresser. Une progression qui ne surprend pas l’entraîneur de l’attaque des Bleus Patrick Arlettaz. «Il est surprenant Posolo, et en même temps, quand on le connaît, il n’est plus si surprenant que ça», avait-il commenté.

Une progression naturelle

Manager de Perpignan de 2019 à 2023, le Catalan n'a cessé d'être impressionné par la progression naturelle de Posolo Tuilagi, de son surclassement en Espoir, il y a un an et demi, à cette première titularisation avec le XV de France. «Quand il est passé de Crabos en Espoir, je lui ai dit : attention, c'est un gros passage. Et finalement, il l'a traversé de manière très naturelle. Pareil à son arrivée en Top 14, puis en équipe de France», a expliqué Arlettaz.

Champion du monde avec l'équipe de France des moins de 20 ans l'été dernier et titulaire indiscutable à l'Usap, Posolo Tuilagi «traverse les choses comme ça, sans se mettre plus de pression», a observé l'entraîneur de l'attaque des Bleus.

«Depuis tout petit, quand j'ai découvert le rugby, j'ai toujours été le grand costaud donc j'ai grandi avec cette volonté d'avancer tout le temps», a souligné Posolo Tuilagi. À lui de faire parler ses qualités face à l'Italie ce dimanche pour franchir ce nouveau palier, avant de fêter ses 20 ans cet été.