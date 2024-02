Formule 1 : quel est le salaire des pilotes de la saison 2024 ?

Sans compter les bonus, Lewis Hamilton est le pilote de Formule 1 le mieux payé du paddock devant le triple champion du monde en titre Max Verstappen et Fernando Alonso.

Il n’a plus remporté un Grand Prix depuis plus de deux ans, mais il trône néanmoins sur la plus haute marche du podium… des salaires. A 39 ans, Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, est le pilote le mieux payé du paddock. Alors qu’il est dans la dernière année de son contrat avec Mercedes et qu’il rejoindra Ferrari la saison prochaine, le Britannique perçoit pas moins de 51 millions d’euros de salaire annuel (hors bonus), selon Forbes. Il devance Max Verstappen (Red Bull), dont les émoluments sont estimés à 42 millions, et de très loin Fernando Alonso (Aston Martin), qui touche 22,1 millions d’euros.

Charles Leclerc (Ferrari) est au pied de ce podium avec des revenus annuels de 17,5 millions d’euros, devant Sergio Pérez (Rel Bull) et ses 14,7 millions d’euros par an. Lando Norris (McLaren) arrive derrière avec un salaire de 13,8 millions d’euros, alors que Carlos Sainz Jr (Ferrari), avec 12,9 millions d’euros, Valtteri Bottas (Stake F1 Team), avec 9,2 millions d’euros, George Russel (Mercedes), avec 7,4 millions d’euros, et Pierre Gasly (Alpine), avec 7,4 millions d’euros, complètent le top 10.

Esteban Ocon (Alpine) pointe lui au 12e rang avec un salaire 5,5 millions d’euros, derrière Oscar Piastri et ses 7,4 millions d’euros. Très loin derrière, Yuki Tsunoda (Racing Bulls) et Logan Sargeant (Williams) ferment la marche avec un salaire de 930.000 euros. Soit plus de 50 fois moins que Lewis Hamilton…

